Dám lùi bước

George Eliot từng nói: “Mọi giới hạn vừa là kết thúc vừa là khởi đầu.” Nghe qua tưởng chỉ là một câu triết lý, nhưng nếu bạn từng rơi vào trạng thái “bế tắc toàn tập”, bạn sẽ hiểu: đôi khi, cách duy nhất để tiến lên là… lùi lại.

Trong hành trình sự nghiệp và cuộc sống, ai cũng có lúc rơi vào ngõ cụt. Khi mọi nỗ lực chẳng đem lại kết quả, khi con đường trước mắt trở nên mờ mịt. Chúng ta thường hoảng hốt, sợ rằng nếu lùi bước, ta sẽ mất chỗ đứng, mất lợi thế. Thế rồi, ta cố bám chặt vào một vị trí an toàn nhưng lại kẹt cứng, không còn động lực để bứt phá.

Nhưng sự thật là, lùi lại không đồng nghĩa với thất bại. Ngược lại, đó có thể là bước đệm để bạn lấy đà nhảy xa hơn. Giống như khi leo núi, có những lúc bạn phải quay lại vài bước, đi xuống một đoạn dốc chỉ để tìm ra lối mòn khác. Con đường tuy vòng vèo nhưng lại đưa bạn tới đỉnh nhanh hơn.

Trong cuốn sách Biến tiềm năng thành tài năng, Adam Grant đã chia sẻ: “Chúng ta coi việc chậm lại là mất đà, lùi lại là bỏ cuộc và thay đổi lộ trình là đi lạc hướng. Chúng ta lo lắng rằng khi lùi bước, chúng ta sẽ hoàn toàn mất chỗ đứng. Điều này có nghĩa là ta vẫn bám chặt vào vị trí hiện tại – ổn định nhưng bế tắc. Chúng ta cần phải chấp nhận cảm giác khó chịu khi bị lạc lối. Điều này cho thấy, thành công không đến từ việc luôn tiến về phía trước một cách mù quáng, mà đến từ khả năng điều chỉnh chiến lược, thậm chí tạm dừng hoặc đổi hướng khi cần thiết. Cuốn sách này không chỉ là những lời khuyên chung chung; nó là tấm bản đồ giúp bạn nhận diện thời điểm nên lùi, nên tiến và biến mỗi cú “bật lại” thành động lực mới.

Sách Biến tiềm năng thành tài năng.

Cuốn sách này đã được ông Hoàng Nam Tiến viết lời giới thiệu. Trong đó, ông khuyến khích mọi người hãy tìm đọc, bởi ông tin rằng việc “dừng lại đúng lúc” không chỉ giúp bạn tránh sai lầm mà còn mở ra những cơ hội mới. Đôi khi, sự can đảm lớn nhất chính là dám lùi một bước.

Tiến bộ không phải lúc nào cũng là tiến thẳng về phía trước. Có những giai đoạn, “tiến bộ” đơn giản là việc bạn đứng dậy sau khi ngã, là cách bạn giữ vững tinh thần khi đang ở đầu con dốc. Đó cũng là lý do những thung lũng tối tăm bạn từng vượt qua lại trở thành phần quý giá nhất trong hành trình phát triển bản thân.

Tiến bộ không phải lúc nào cũng là tiến thẳng về phía trước. Ảnh: Pexels.

Vì thế, nếu hôm nay bạn cảm thấy mình đang phải lùi lại, đừng vội nản. Hãy xem đó là thời gian để nạp lại năng lượng, để học thêm kỹ năng, để mở rộng góc nhìn. Cứ kiên nhẫn, bởi khi bạn đã đủ đà, cú nhảy tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Như Adam Grant khẳng định: “Một trong những điều đáng ngạc nhiên về việc lùi bước là nó có thể tạo tiền đề cho sự cải thiện ngay cả khi bạn không cố ý đạt được điều đó”. Hãy nhớ, không có bước lùi nào là vô nghĩa nếu bạn biết biến nó thành bàn đạp. Và đôi khi, chính khoảnh khắc bạn tưởng mình thụt lùi lại là lúc bạn đang ở rất gần với thành công của chính mình.