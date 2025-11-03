Đâm dao rúng động nước Anh

Cảnh sát Anh cho biết vụ đâm dao khiến 11 người bị thương trên chuyến tàu đi London không liên quan khủng bố, ca ngợi nhân viên tàu đã “anh dũng cứu mạng” hành khách.

Hiện trường sau vụ đâm dao trên chuyến tàu LNER khởi hành từ Doncaster tối ngày 1/11. Ảnh: New York Post.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 19h30 tối 1/11 (giờ địa phương), trên chuyến tàu LNER khởi hành từ Doncaster (miền Bắc nước Anh) đi ga King’s Cross (London). Khi tàu vừa rời ga Peterborough, hành khách bắt đầu hoảng loạn vì một người đàn ông mặc đồ đen rút dao tấn công bất ngờ.

Các cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện lúc 19h42, chỉ vài phút trước khi tàu buộc phải dừng khẩn cấp tại thị trấn Huntingdon, cách London khoảng 120 km. Tại đây, hàng chục cảnh sát vũ trang đã có mặt, khống chế nghi phạm và thu giữ con dao gây án.

Nhân chứng cho biết nghi phạm hét lớn “giết tôi đi, giết tôi đi” khi bị cảnh sát khống chế bằng súng điện. Video ghi lại cảnh nhiều sĩ quan cùng chó nghiệp vụ vây quanh người đàn ông này trên sân ga Huntingdon.

Viorel Turturica, một người lái xe taxi đã quay lại khoảnh khắc bắt giữ, kể: “Tôi thấy anh ta cầm con dao bếp lớn chạy ngang qua xe mình, miệng liên tục gào ‘giết tôi đi’. Cảnh sát tới ngay sau đó, dùng súng điện khống chế và ra lệnh bỏ vũ khí”.

Một số hành khách mô tả đã phải cầu xin kẻ tấn công tha mạng. “Anh ta lao về phía tôi với con dao. Tôi nói ‘xin đừng làm thế’, nhưng ánh mắt anh ta trống rỗng, rồi tiếp tục đâm người khác”, nạn nhân Dayna Arnold kể lại với The Sun. “Lát sau, anh ta quay lại, nhìn tôi và nói ‘quỷ dữ sẽ không thắng đâu’ rồi đi tiếp”.

Một người đàn ông lớn tuổi được ca ngợi là anh hùng vì đã che chắn cho một bé gái và bị đâm khi cố bảo vệ cháu. Một số hành khách khác dùng chai rượu, thắt lưng hay áo khoác để tự vệ và cầm máu cho người bị thương.

Câu lạc bộ bóng đá Nottingham Forest cho biết nhóm cổ động viên của họ có mặt trên chuyến tàu đã thể hiện “lòng dũng cảm phi thường” khi giúp khống chế kẻ tấn công. Chủ sở hữu đội bóng, ông Evangelos Marinakis, cam kết hỗ trợ tài chính cho bất kỳ cổ động viên nào bị ảnh hưởng để họ nhận được điều trị tốt nhất.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood ca ngợi “sự dũng cảm đặc biệt của nhân viên và hành khách trên tàu”. Trong khi đó, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla gửi lời chia buồn, bày tỏ “vô cùng bàng hoàng và đau xót” trước vụ việc.

Sáng 2/11, cảnh sát Giao thông Anh thông báo nghi phạm duy nhất còn bị giam giữ là một người đàn ông 32 tuổi, quốc tịch Anh, bị cáo buộc tội danh âm mưu giết người. Người thứ hai, 35 tuổi, ban đầu bị bắt giữ nhưng sau đó được xác định không liên quan và đã được thả tự do.

Cảnh sát và nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường vụ đâm dao trên chuyến tàu LNER tại ga Huntingdon, gần Cambridge, Anh, ngày 2/11. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát khẳng định vụ việc không liên quan đến khủng bố và họ “tự tin rằng không còn nghi phạm nào khác”. Hiện chưa có thông tin về động cơ tấn công hay loại dao được sử dụng.

“Cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương. Các thám tử chuyên trách đang rà soát toàn bộ quá khứ của nghi phạm và những diễn biến dẫn đến vụ việc”, Phó Cảnh sát trưởng Stuart Cundy cho biết.

Theo nhà chức trách, 6 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một người - nhân viên của Công ty đường sắt London North Eastern Railway (LNER) - đang trong tình trạng nguy kịch.

“Qua hình ảnh camera trên tàu, hành động của người nhân viên này thực sự anh hùng và chắc chắn đã cứu sống nhiều người”, ông Cundy nói.

Năm nạn nhân còn lại đã được xuất viện.