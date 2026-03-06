Đám cưới trong hầm trú bom ở Israel

Giữa lúc tên lửa Iran khiến Israel phong tỏa, một cặp đôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới trong bãi đỗ xe ngầm ở Tel Aviv, biến hầm trú bom thành nơi bắt đầu cuộc sống vợ chồng.

Lior Lasry và Michael Marianoff tổ chức đám cưới ở dưới hầm của Trung tâm Dizengoff. Ảnh: Shutterstock.

Hôm 2/3, khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran buộc hàng triệu người Israel phải chạy xuống hầm trú ẩn, cô dâu Lior Lasry khẽ chỉnh lại chiếc váy cưới rồi đi xuống bốn tầng hầm dưới một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Tel Aviv (Israel).

Trên mặt đất, thành phố căng mình chuẩn bị đối phó nguy cơ bị tấn công. Còn dưới tầng hầm của Trung tâm Dizengoff, nơi bãi đỗ xe cũng được sử dụng làm hầm trú bom, một cặp cô dâu chú rể đứng dưới chiếc chuppah (mái vòm cưới truyền thống của người Do Thái) được dựng vội, trao lời thề sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, theo The Telegraph.

Lễ cưới trong hầm trú bom

Lior Lasry, 29 tuổi, và Michael Marianoff, 34 tuổi, trước đó đã dành nhiều tháng chuẩn bị tổ chức đám cưới với khoảng 400 khách mời. Buổi lễ dự kiến diễn ra vào 3/3 tại một nhà hàng tiệc cưới ở thành phố Petah Tikva, cách Tel Aviv khoảng 10 km. Mọi thứ đã được lên kế hoạch: âm nhạc, tiệc lớn, DJ, ban nhạc sống và một chiếc bánh cưới khổng lồ.

Gia đình chú rể đã bay từ Argentina đến Israel chỉ 3 ngày trước khi xung đột nổ ra. Marianoff lo rằng nếu hoãn đám cưới, họ sẽ không thể tham dự lễ cưới vì phải quay về nước. Nhưng nếu tổ chức tạm một buổi lễ tại Tel Aviv, gia đình cô dâu ở miền Nam Israel lại không thể di chuyển lên phía bắc trong lúc tên lửa liên tục được phóng đi.

Lasry nhớ lại: "Đó là một tình huống rất khó xử. Nếu chúng tôi không làm gì, gia đình của Misha (tức chú rể Michael) sẽ không được tham dự. Nhưng nếu tổ chức ở đây, gia đình tôi lại không thể tới".

Hai người quen nhau gần hai năm trước tại đám cưới của một người bạn chung ở Israel. Lasry kể rằng họ lập tức có cảm tình với nhau. Thời điểm đó cô làm việc ở nước ngoài cho hãng hàng không quốc gia Israel El Al, và mối quan hệ của họ có gần một năm yêu xa.

Việc đổi địa điểm không ngăn được cặp đôi tận hưởng ngày cưới trọn vẹn. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ 36 giờ trước khi xung đột leo thang, Lasry vẫn tổ chức lễ henna truyền thống theo phong tục của gia đình Do Thái gốc Morocco. Theo nghi thức, sau buổi lễ này, cô và Marianoff không gặp nhau cho đến ngày cưới, chỉ liên lạc qua điện thoại.

Người Israel vốn quen với những căng thẳng trong khu vực Trung Đông, nên khi tin tức về các cuộc tấn công đầu tiên xuất hiện, họ vẫn hy vọng tổ chức đám cưới có thể diễn ra đúng kế hoạch.

"Tôi chắc rằng căng thẳng sẽ kết thúc trước ngày cưới", Lasry nói, cho biết ban đầu cô nghĩ chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Nhưng khi Iran đáp trả mạnh mẽ trên khắp Trung Đông, sự lạc quan của cô dần biến mất. Đến ngày 2/3, hai người quyết định gặp nhau tại nhà để bàn cách giải quyết.

Lasry kể lại: "Khi gặp nhau, Misha gần như suy sụp, không nói nên lời và hỏi tôi phải làm gì. Nhưng tôi biết mình không thể từ bỏ ngày cưới".

Marianoff, người làm trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số, cũng nói rằng anh rất buồn khi nghĩ đến khả năng đám cưới không thể diễn ra. Anh cho biết điều quan trọng nhất với họ là vẫn được làm lễ dưới mái chuppah, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Đám cưới đặc biệt giữa tiếng còi báo động

Dù các cuộc tụ tập thông thường bị cấm, Tel Aviv có rất nhiều hầm trú bom và không gian ngầm.

Hai người từng cân nhắc tổ chức ở một hộp đêm có hầm trú ẩn kiên cố, thậm chí cả một ga tàu điện ngầm. Cuối cùng, vợ của giáo sĩ gợi ý sử dụng bãi đỗ xe dưới lòng đất của Trung tâm Dizengoff, nơi vốn được thiết kế như một hầm trú bom lớn. Ban đầu, chú rể thậm chí không biết cô dâu đang âm thầm lên kế hoạch cho địa điểm này.

Bữa tiệc lớn được thay bằng một chiếc bàn dã ngoại phủ khăn, vài chai rượu và một ít đồ ăn nhẹ. Chiếc bánh cưới vốn đã đặt ở địa điểm ban đầu nên không thể mang tới bãi đỗ xe. Bạn bè mang loa để phát nhạc, còn nhiều người trong cộng đồng mang theo nhạc cụ để tạo không khí cho buổi lễ.

Người thân của Lasry ở miền Nam Israel tham dự qua buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Khoảng 60 bạn bè thân thiết có mặt trực tiếp, cùng hơn 200 người trong cộng đồng địa phương nghe tin về đám cưới và muốn đến chung vui.

Ngày hôm đó cũng trùng với lễ Purim, một trong những ngày vui nhất trong năm của người Do Thái. Những bức ảnh cho thấy bãi đỗ xe ngầm tràn ngập không khí lễ hội.

Người dân địa phương khi nghe tin về đám cưới đã cùng nhau chúc mừng. Ảnh: Shutterstock.

Lasry nói: "Buổi lễ rất xúc động. Mọi người, từ bạn bè, gia đình đến cả những người lạ, đều tụ họp lại. Bạn tôi mang theo micro và loa, thậm chí có người lạ mang nhạc cụ đến chơi nhạc trực tiếp để giúp buổi lễ trở nên đặc biệt".

Lễ cưới bắt đầu lúc 20h. Sau 22h, còi báo động tên lửa vang lên hai lần. Điện thoại của khách mời liên tục phát cảnh báo, trong khi tiếng còi trên mặt đất hú vang.

Một số khách định ra về, nhưng khi còi báo động lại vang lên, họ quay trở lại hầm trú ẩn và buổi tiệc tiếp tục.

Vì hôm đó là lễ Purim - dịp người Do Thái thường hóa trang - nên lúc đầu một số người trong bãi đỗ xe tưởng cô dâu chú rể chỉ đang mặc trang phục biểu diễn. Chỉ sau đó họ mới nhận ra đây là một đám cưới thật.

Sau đám cưới, điện thoại của họ gần như không ngừng đổ chuông khi nhiều người gọi đến chúc mừng và nói "mazel tov" - lời chúc mừng truyền thống của người Do Thái.

Marianoff chia sẻ: "Trong cuộc sống, chúng ta có kế hoạch riêng, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn theo kế hoạch của Chúa. Chúng tôi đã quen với những thời điểm khó khăn. Vì vậy chúng tôi cố gắng mang lại niềm vui ngay cả khi mọi thứ rất khó khăn".