Đại gia Anh gây phẫn nộ vì thuê máy bay riêng 'tháo chạy' khỏi UAE

"Trùm" bất động sản người Anh gây tranh cãi dữ dội khi khoe việc chi 150.000 bảng Anh (gần 200.000 USD) thuê máy bay riêng rời khỏi UAE giữa lúc khu vực Trung Đông căng thẳng.

Samuel Leeds cùng vợ, con trên máy bay riêng rời khỏi Dubai dù trước đó tuyên bố nơi này "an toàn hơn London".

Nhân vật gây chú ý là Samuel Leeds (34 tuổi) - nổi tiếng nhờ bán các khóa học làm giàu nhanh từ bất động sản gây tranh cãi trên Internet. Trong video đăng trên mạng xã hội, Leeds cho biết ông cùng gia đình rời Dubai (UAE) bằng máy bay phản lực Gulfstream hướng về Heathrow Airport (Vương quốc Anh).

Từ khoang máy bay, Leeds nói rằng việc rời khỏi UAE "rất đơn giản", thậm chí thắc mắc: "Tôi không hiểu vì sao mọi người lại không làm như vậy".

Phát ngôn này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội. Nhiều người chỉ ra sự mâu thuẫn khi Leeds vừa khẳng định Dubai "an toàn hơn London", vừa chi số tiền lớn để rời khỏi khu vực trong thời điểm nhiều chuyến bay thương mại bị gián đoạn vì căng thẳng quân sự, theo Daily Mail.

Trước đó, Leeds từng gây chú ý khi nói rằng ông chuyển tới sống tại UAE nhằm tránh phải trả "99,9% tiền thuế" ở Anh. Nhà đầu tư này cũng tuyên bố đang sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 20 triệu bảng Anh.

Nhà đầu tư 34 tuổi từng tuyên bố chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sống để tránh phải trả "99,9% tiền thuế".

Leeds cho biết ông quyết định thuê máy bay riêng sau khi nhiều chuyến bay thương mại từ Dubai bị hủy hoặc hoãn do căng thẳng an ninh trong khu vực. Nhà đầu tư 34 tuổi khẳng định ông không rời đi vì sợ hãi, mà chỉ muốn "chủ động hơn" trong việc di chuyển.

"Ở đây thậm chí còn không nguy hiểm. Nguy cơ bị đâm ở Anh hay bị bắn ở Mỹ còn cao hơn việc bị drone tấn công ở Dubai", ông tuyên bố.

Leeds cũng giải thích rằng chuyến bay phản lực Gulfstream được đặt trong thời gian rất ngắn và cho rằng bất kỳ ai có điều kiện đều có thể làm điều tương tự.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng các video của Leeds mang tính khoe khoang sự giàu có trong bối cảnh nhiều người khác đang lo lắng tìm đường rời khu vực bằng các chuyến bay thương mại.

Một số bình luận chỉ trích rằng việc ông vừa khẳng định Dubai hoàn toàn an toàn, vừa chi hàng trăm nghìn bảng Anh để rời đi là "mâu thuẫn và thiếu thuyết phục".

Trước làn sóng phẫn nộ, "ông trùm bán khoá học làm giàu" cho biết từng đề nghị chia sẻ chỗ ngồi trên chuyến bay cho người khác, nhưng không ai kịp đến sân bay hoặc chấp nhận lời đề nghị. Ông tiếp tục đăng tải các đoạn video bảo vệ quyết định của mình, khẳng định việc thuê máy bay riêng chỉ đơn giản là "một lựa chọn thực tế khi các chuyến bay bình thường bị gián đoạn".