Đại tướng Lê Văn Dũng - nhà lãnh đạo quân đội xuất sắc, giản dị

Khi nói về Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Lê Văn Dũng, cán bộ, lãnh đạo đã và đang công tác trong quân đội, đều chung cảm nhận về một vị tướng văn võ song toàn.

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm, tặng quà Đại tướng Lê Văn Dũng (tháng 7/2025).

Người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi

“Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bên cạnh những vị tướng gắn liền với các chiến công trên chiến trường, có những nhà lãnh đạo đã để lại dấu ấn đặc biệt ở việc giữ vững và củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội - yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với bản chất cách mạng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đại tướng Lê Văn Dũng là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu như vậy”, Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.

Trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, Đại tướng Lê Văn Dũng lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong quân đội. Từ Chính ủy Trung đoàn, Sư đoàn, Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân khu 7 đến Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lê Văn Dũng làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt một thập niên (2001-2011).

Đại tướng Lê Văn Dũng, tên thật là Nguyễn Văn Nới, sinh ngày 25/12/1945 tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long). Trước phong trào Đồng Khởi, ông tham gia hoạt động cách mạng bí mật và được tổ chức đổi tên thành Lê Văn Dũng (Bảy Dũng). Năm 1963, ông gia nhập Quân giải phóng miền Nam, trở thành chiến sĩ trinh sát. Trong 26 năm chiến đấu, học tập (1963-1989), ông trực tiếp tham gia 179 trận đánh, nhiều lần bị thương, khi hòa bình trên người ông vẫn còn những mảnh đạn.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa cho biết, trên mỗi cương vị, Đại tướng Lê Văn Dũng luôn thể hiện rõ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo chính trị, tư tưởng sâu sắc, kiên định nguyên tắc, vững vàng lập trường, linh hoạt trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Dù ở vị trí nào cũng luôn nhất quán quan điểm xây dựng Quân đội trước hết phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Đại tướng Lê Văn Dũng là cùng tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW về Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là quyết sách có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố vững chắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới.

Đại tướng Lê Văn Dũng với cuộc sống đời thường. Ảnh: Bùi Linh.

Nhà lãnh đạo quân đội xuất sắc mà giản dị, gần gũi

Chia sẻ về những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Lê Văn Dũng, Đại tá Lê Công Hạnh, Chính ủy Sư đoàn 330, Quân khu 9, kể lại: Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2007-2012, trong phiên chính thức, ông được Đoàn chủ tịch giới thiệu tham gia chương trình văn nghệ và ông đã hát hai câu vọng cổ bài Hãy yên lòng mẹ ơi.

Khi kết thúc đại hội, trong lúc chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Quân khu 9, Đại tướng Lê Văn Dũng nói: “Đồng chí mới hát vọng cổ đâu, vô đây, lâu lắm mới nghe câu vọng cổ ở Hà Nội”. Khi đó, Đại tá Lê Công Hạnh được đứng gần và được Đại tướng cầm tay chụp ảnh. "Tôi rất xúc động. Bản thân cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc, đó là niềm cổ vũ động viên to lớn”, Đại tá Hạnh nói.

Một kỷ niệm khác, khi Đại tá Lê Công Hạnh về công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre. Năm 2022, trong dịp kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng Khởi, chú Bảy (Đại tướng Lê Văn Dũng) được UBND tỉnh Bến Tre vinh danh “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”. Theo kế hoạch, lãnh đạo tỉnh sẽ đến làm lễ trao tặng tại nhà riêng Đại tướng. Các đơn vị được phân công chuẩn bị cho buổi lễ đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức.

“Khi nhận nhiệm vụ ai cũng lo, nhưng khi tiếp xúc với chú Bảy tại nhà, anh em có cảm giác rất thoải mái vì sự giản dị, gần gũi của chú. Chú Bảy ân cần hỏi thăm lần lượt chúng tôi về tình hình công việc, hoàn cảnh gia đình. Ấn tượng nhất là tính khoa học, chặt chẽ, chu đáo, chú Bảy hướng dẫn chúng tôi sắp xếp, trang trí thật hài hòa và hợp lý. Buổi lễ hôm ấy thành công tốt đẹp”, Đại tá Hạnh nhớ lại.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị, Đại tướng Lê Văn Dũng thường căn dặn, đơn vị muốn mạnh quan trọng nhất Ban Chỉ huy phải đoàn kết thống nhất. Nếu rời rạc, một hay hai chỉ huy làm thì dù có giỏi đến đâu đơn vị không thể ổn định bền vững được. Đơn vị Quân đội là phải kỷ luật chặt chẽ, muốn vậy, vai trò làm gương của cán bộ là trên hết. Là chỉ huy đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến việc quản lý đơn vị bảo đảm an toàn mọi mặt, mất an toàn là mất rất nhiều thứ. Quan trọng nhất, vai trò của cán bộ phải được phát huy trong công tác kiểm tra, sâu sát, xử lý kiên quyết để đảm bảo đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), thăm Đại tướng Lê Văn Dũng (tháng 1/2024).

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long, trước hợp nhất, ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre đều là những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có những đặc thù về lịch sử, văn hóa. Do đó, sau hợp nhất, nếu không làm tốt công tác tư tưởng, rất dễ nảy sinh tâm lý cục bộ, so sánh hoặc khác biệt trong nhận thức và phương pháp công tác.

Chính vì vậy, kế thừa phong cách công tác của Đại tướng Lê Văn Dũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long hôm nay. Học tập Đại tướng trước hết là học tập quan điểm coi công tác Đảng, công tác chính trị là khâu then chốt, là nền tảng để thống nhất tổ chức, xây dựng đoàn kết nội bộ và phát huy sức mạnh tổng hợp sau sáp nhập. Đồng thời, vận dụng phong cách lãnh đạo dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng thực tiễn, nói đi đôi với làm. Trên cơ sở đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ, củng cố niềm tin, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ huy và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

"Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long hôm nay, việc tri ân Đại tướng Lê Văn Dũng không chỉ là sự tôn vinh một người con ưu tú của quê hương, mà còn là quá trình kế thừa có ý thức một di sản tư tưởng quý báu. Kế thừa để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, để xây dựng đoàn kết, thống nhất, để nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Đại tá Nguyễn Văn Hoa chia sẻ thêm.

Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần hồi 15h40 ngày 9/1/2026 (nhằm ngày 21/11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu Đại tướng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5, Phạm Ngũ Lão, TPHCM. Lễ viếng tổ chức lúc 6h-10h30 ngày 14/1. Lễ truy điệu từ 10h30 ngày 14/1 và lễ an táng 17h30 cùng ngày tại đất nhà, ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.