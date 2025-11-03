Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại tá Võ Văn Hội nhận nhiệm vụ mới tại Quốc hội

  • Thứ hai, 3/11/2025 19:55 (GMT+7)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Đại tá Võ Văn Hội làm Ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết cho ông Võ Văn Hội.﻿ Ảnh: T.THÀNH.

Ngày 3/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ đối với chức danh ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Đại tá Võ Văn Hội (đoàn Vĩnh Long) làm Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Đại tá Võ Văn Hội là cán bộ sĩ quan quân đội biệt phái, được đào tạo bài bản trong quân đội; với bề dày kinh nghiệm công tác và đã qua nhiều vị trí khác nhau ở nhiều đơn vị.

Trên các cương vị công tác, ông Hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Việc Đại tá Võ Văn Hội được phê chuẩn giữ chức vụ kể trên không chỉ là sự tin tưởng, tín nhiệm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mà còn đánh dấu một bước trưởng thành trong hoạt động của cá nhân.

Phó chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại tá Võ Văn Hội kết hợp chặt chẽ 3 lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong hoạt động nghiên cứu, tham mưu từng dự án luật. Đồng thời kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế - xã hội để đưa ra tham mưu chính xác…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Võ Văn Hội khẳng định, sẽ ra sức học tập, nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Hội cũng mong muốn lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

