'Đại suy thoái tình dục' và cái chết của tình một đêm

Gen Z bước vào “đại suy thoái tình dục”: quan hệ ít hơn, ngại hẹn hò và gần như quay lưng với tình một đêm, mở ra một thế hệ yêu chậm và thận trọng hơn.

"Suy thoái tình dục" trở thành từ khóa được quan tâm khi nói về Gen Z.

Được định hình bởi thời gian giãn cách và nhiều biến động xã hội, Gen Z đang phải đối mặt với không ít thách thức trong chuyện yêu đương, hẹn hò và đời sống tình dục.

Đời sống tình dục của Gen Z được quan tâm bởi rất nhiều phía - từ phụ huynh, chuyên gia, người dùng mạng xã hội, đến các ứng dụng hẹn hò. Liệu họ có quá cô đơn đến mức tìm đến “người yêu AI”? Họ có đang sống trong các mối quan hệ mở? Họ có quan hệ đủ nhiều? Hay có quan hệ tình dục hay không?

Gen Z được định nghĩa là nhóm thanh thiếu niên từ 13 đến 28 tuổi. Thế hệ này lớn lên khi thông tin về tình dục luôn có sẵn. Có mặt tích cực là giáo dục giới tính và cộng đồng trên mạng, nhưng tiêu cực là việc tiếp xúc nội dung người lớn quá sớm (năm 2022, 54% thiếu niên Mỹ cho biết lần đầu xem nội dung khiêu dâm online từ 13 tuổi trở xuống). Họ cũng có xu hướng chấp nhận các bản dạng đa dạng và cởi mở hơn trong quan điểm về hôn nhân, giới tính - đặc biệt là nữ giới thuộc Gen Z.

Gen Z được giáo dục giới tính từ sớm nhưng cũng sớm tiếp xúc với nội dung khiêu dâm qua Internet.

Dù vậy, thế hệ này cũng trưởng thành trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi sự cô lập do đại dịch và nhiều thay đổi xã hội gây xáo trộn. Trong khi các giá trị tiến bộ về giới và quan hệ dần nở rộ, những quan điểm bảo thủ về tình dục, vai trò giới hay hôn nhân đôi khi tạo ra sự giằng co mạnh mẽ. Gen Z vẫn đang cố gắng hẹn hò, yêu đương và tìm kiếm sự kết nối - điều không hề dễ dàng.

Là một phần của loạt bài về đời sống tình dục Gen Z, bài viết Fewer one night stands, more AI lovers: the data behind generation Z’s sex lives của The Guardian liệt kê 13 dữ liệu cho thấy giới trẻ đang nghĩ gì về tình dục và người họ lựa chọn làm bạn tình:

1. Gen Z là thế hệ có tỷ lệ người thuộc cộng đồng LGBTQ+ cao nhất

Gần 1/4 người trưởng thành Gen Z nhận diện mình thuộc LGBTQ+, so với 10% người trưởng thành Mỹ nói chung. (PRRI, 2024)

2. Họ đang trải qua một “cuộc đại suy thoái tình dục”

Gen Z quan hệ tình dục ít hơn và muộn hơn Millennials. (CDC Youth Risk Behavior Survey, 2024)

Năm 2023, chỉ 32% học sinh trung học cho biết đã từng quan hệ tình dục, giảm mạnh so với 47% năm 2013.

3. Nam giới Gen Z quan hệ ít hơn

Một khảo sát cho thấy 1/4 người Gen Z (18-24 tuổi) chưa từng quan hệ với bạn tình. Trong đó, 1/3 nam giới chưa từng quan hệ, so với 1/5 nữ giới. (Kinsey Institute + Lovehoney, 2022)

4. Nam giới Gen Z độc thân nhiều hơn

63% nam giới dưới 30 đang độc thân, trong khi tỷ lệ này ở nữ dưới 30 chỉ là 34%. (Pew Research Center, 2023)

5. Nữ giới Gen Z có xu hướng đa dạng bản dạng hơn

Nữ giới Gen Z được ghi nhận có tỷ lệ nhận diện LGBTQ+ cao hơn nam giới. (PRRI, 2024)

6. Khoảng cách quan điểm giữa nam và nữ đang nới rộng

Những biến động xã hội gần đây cho thấy sự khác biệt rõ rệt về quan điểm, ưu tiên và nhận thức giữa nam và nữ Gen Z. Điều này góp phần ảnh hưởng đến kỳ vọng về hẹn hò và yêu đương.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng Gen Z không thích tình một đêm, đề cao sự chung thủy hơn so với các thế hệ trước.

7. Họ không muốn hẹn hò với người có quan điểm quá khác biệt

Gần 60% người 18-29 tuổi cho biết họ muốn bạn đời có quan điểm tương đồng với mình - tỷ lệ cao nhất trong các nhóm tuổi. (NPR/PBS/Marist, 2025)

8. Một số hiện tượng xã hội khiến giới trẻ e ngại tình dục

Nhiều biến động xã hội và tranh luận về giáo dục giới tính, quyền sinh sản, hay vấn đề an toàn đã khiến không ít bạn trẻ cảm thấy lo lắng khi nghĩ về tình dục. Gần 20% phụ nữ Gen Z cho biết họ sợ quan hệ tình dục. (Kinsey Institute + Lovehoney, 2022)

Ngoài ra, hơn 1/3 người thuộc LGBTQ+ cảm thấy không thoải mái khi công khai bản dạng của mình trong quá trình hẹn hò. (Kinsey Institute + DatingNews.com, 2025)

9. Gen Z hướng về sự chung thủy

Dù các mô hình quan hệ mở xuất hiện nhiều hơn, Gen Z lại tỏ ra quan tâm đến quan hệ một vợ một chồng. (Kinsey Institute + Feeld, 2024)

21% gen Z cho biết họ thích sự chung thủy - cao hơn mọi thế hệ khác.

10. Việc “chủ động tán tỉnh” trở nên khó khăn hơn

72% Gen Z độc thân cho biết sự thụ động trong bước đầu làm quen ngày càng phổ biến. (Match, 2025)

11. Tình một đêm đang “biến mất”

Năm 2004, 78% Millennials nói bạn bè họ thường có tình một đêm. Năm 2024, chỉ 23% Gen Z nói điều tương tự. (YouGov/The Times & Populus, 2025)

12. Quan hệ trong buổi hẹn đầu là điều “cấm kỵ” với nhiều người

48% Gen Z xem chuyện quan hệ trong buổi hẹn đầu là điều khiến họ “bỏ chạy”. (Kinsey Institute + Lovehoney, 2022)

13. Gen Z quan tâm đến AI trong chuyện hẹn hò

Là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng chatbot và AI sinh tạo, Gen Z đang sử dụng AI để trò chuyện, tìm lời khuyên tình cảm, thậm chí để bớt cảm giác cô đơn. (Match, 2025)