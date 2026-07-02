Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển bị UAV tấn công

Ngày 2/7, Đại sứ quán Nga tại Stockholm (Thụy Điển) đã bị hai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương.

Một UAV rơi xuống khuôn viên của Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển. Ảnh: Tài khoản Telegram của Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển

Theo Tân Hoa xã, tuyên bố đăng trên Telegram của Đại sứ quán Nga cho biết, một UAV bốn cánh quạt đã thả một thùng chứa sơn màu đỏ xuống bên trong khuôn viên đại sứ quán. UAV thứ hai mang theo thiết bị nổ tự chế giả và đã rơi xuống khuôn viên gần tòa nhà đại sứ quán.

Đại sứ quán Nga cho rằng đây không chỉ là một hành động khiêu khích mà còn là hành vi công khai nhằm đe dọa các nhân viên của cơ quan này.

Đại sứ quán Nga cho biết các vụ việc tương tự đã từng xảy ra trước đây, đồng thời cáo buộc giới chức Thụy Điển không bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài theo quy định của Công ước Viên năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao.

Theo Đại sứ quán Nga, dù giới chức Thụy Điển đã chính thức ghi nhận các vụ tấn công trước đó nhằm vào cơ quan này, nhưng các cuộc điều tra trong hơn hai năm qua vẫn không mang lại kết quả.

Đại sứ quán Nga cảnh báo phía Thụy Điển sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công nào tiếp theo nhằm vào cơ quan đại diện ngoại giao của Nga và những hậu quả có thể xảy ra.

Hiện giới chức Thụy Điển chưa đưa ra bình luận ngay về vụ việc.