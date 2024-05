Đại lý nhận cọc Hyundai Accent 2024, dự kiến 4 phiên bản, giá tăng nhẹ

Nhân viên đại lý Hyundai thông báo nhận cọc Accent 2024 với tổng cộng 4 phiên bản, tuy nhiên từ chối xác nhận thời điểm giao xe.

Hyundai Accent 2024 có màn lột xác về ngoại hình. Ảnh: Team BHP.

Theo tìm hiểu của Tri thức - Znews, nhiều đại lý Hyundai tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc dành cho Hyundai Accent 2024. Nhân viên tại các đại lý dự đoán xe sẽ có tổng cộng 4 phiên bản như thế hệ hiện tại, nhưng giá bán tại Việt Nam sẽ có sự tăng nhẹ.

Cụ thể, nhiều đại lý đang báo giá Hyundai Accent 2024 bản MT ở mức 439 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với giá bán hiện tại. Giá bán phiên bản AT của Accent 2024 được các nhân viên tư vấn dự báo ở mức 489 triệu đồng, còn phiên bản AT Đặc biệt sẽ có giá 529 triệu đồng.

Cũng theo nguồn tin từ các đại lý này, Hyundai Accent 2024 sẽ có thêm bản Cao cấp, tương tự một số dòng xe trong dải sản phẩm ôtô du lịch thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam như Hyundai Creta, Hyundai Elantra, Hyundai Custin hay Hyundai Santa Fe. Giá bán dự kiến của phiên bản này là 569 triệu đồng.

Tại một đại lý khác, nhân viên cho biết giá xe nhiều khả năng sẽ tăng thêm 10-20 triệu đồng ở tất cả phiên bản. Nhân viên tại các đại lý đều cho biết chưa thể xác nhận thời điểm giao xe.

Hyundai Accent 2024 sẽ sớm được trình làng tại thị trường ôtô Việt Nam. Ảnh: Team BHP.

Theo kế hoạch, Hyundai Accent sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong cuối tháng 5. Khi đó, các chi tiết về trang bị, phiên bản cũng như giá bán của mẫu sedan cỡ B này sẽ được tiết lộ.

Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, Hyundai Verna (tên gọi của Hyundai Accent tại thị trường Ấn Độ) đã được trình làng với không ít thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị.

Phần đầu xe Hyundai Accent 2024 được trang bị dải đèn LED chạy ban ngày có thiết kế mỏng và nằm vắt ngang đầu xe, tương tự mẫu MPV Hyundai Stargazer X tại thị trường Việt Nam. Cụm đèn pha dạng LED nằm ngay phía dưới, nối liền với lưới tản nhiệt cỡ lớn sở hữu hoa văn dạng tổ ong.

Đuôi xe Hyundai Accent 2024 mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Elantra. Thế hệ tiếp theo của mẫu sedan cỡ B sở hữu đuôi xe với thiết kế góc cạnh cùng dải đèn hậu dạng LED chạy hết chiều rộng xe.

Hyundai Accent 2024 sẽ có sự lột xác về thiết kế ngoại thất. Ảnh: Team BHP.

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent phiên bản cao cấp nhất được trang bị cửa sổ trời, điều hòa tự động, bệ tì tay hàng ghế sau trong khi ghế trước chỉnh điện 4 hướng và có cả làm mát lẫn sưởi ghế.

Hyundai Accent 2024 bản cao nhất tại thị trường Ấn Độ cũng sở hữu gói an toàn chủ động SmartSense, bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo mở cửa xe cùng kiểm soát hành trình chủ động.

Vẫn chưa rõ Hyundai sẽ trang bị cho Accent 2024 những tùy chọn động cơ nào tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên ở Ấn Độ, khách hàng có thể chọn mua phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (113 mã lực, 144 Nm) hoặc xăng tăng áp dung tích 1.5L cho công suất tối đa 158 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 253 Nm.

Hyundai Accent có phiên bản động cơ turbo tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Team BHP.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent đang tạm thời là sedan cỡ B bán chạy nhất với doanh số 3.096 xe sau 4 tháng. Toyota Vios và Honda City là những cái tên xếp ngay sau với doanh số lần lượt đạt 2.680 xe và 2.570 xe.

Nếu khoảng giá 439-569 triệu đồng của Hyundai Accent 2024 là chính xác, mẫu sedan cỡ B của thương hiệu Hàn Quốc sẽ vẫn sở hữu giá bán tương đối cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ trực tiếp như Toyota Vios (458-545 triệu đồng) hay Honda City (559-609 triệu đồng).