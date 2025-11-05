Đài Loan triệt phá Prince Group, phong tỏa tài sản 147 triệu USD

Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ 25 người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.

Công tố viên Đài Loan bắt 25 người và phong tỏa 4,5 tỷ Đài tệ liên quan Prince Group, mạng lưới lừa đảo lao động cưỡng bức và gian lận trực tuyến quốc tế. Ảnh: Yonhap.

Ngày 4/11, công tố viên Đài Loan thông báo đã bắt giữ 25 người và phong tỏa tài sản trị giá 4,5 tỷ Đài tệ ( 147,09 triệu USD ) liên quan đến Prince Group, một mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” quy mô lớn, Reuters đưa tin.

Theo công tố viên, tài sản bị phong tỏa gồm 26 xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng, liên quan đến mạng lưới này và doanh nhân người Campuchia Trần Chí, trong những vụ án rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

“Thông qua các khu lừa đảo lao động cưỡng bức được lập tại Campuchia, nhóm này đã thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến”, thông báo nêu rõ.

“Lợi nhuận từ những vụ lừa đảo được chuyển qua các công ty vỏ bọc do Prince Group lập ra ở nhiều quốc gia, sau đó rửa tiền bằng cách mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản, nhằm che giấu nguồn thu bất hợp pháp”, thông báo cho biết thêm.

Tháng trước, cảnh sát Singapore đã phong tỏa hơn 150 triệu SGD ( 115,9 triệu USD ) tài sản liên quan đến Prince Group.

Các vụ phong tỏa tại Singapore và Đài Loan diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp lệnh trừng phạt mạng lưới này, vốn bị cáo buộc vận hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu.

Đài Loan cho biết một số công dân nước này đã bị lừa sang Campuchia và Myanmar để làm việc tại các trung tâm lừa đảo, trở thành nạn nhân của mạng lưới Prince Group.