Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đài Loan triệt phá Prince Group, phong tỏa tài sản 147 triệu USD

  • Thứ tư, 5/11/2025 08:29 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ 25 người liên quan Prince Group, phong tỏa hàng loạt xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng từ mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.

Công tố viên Đài Loan bắt 25 người và phong tỏa 4,5 tỷ Đài tệ liên quan Prince Group, mạng lưới lừa đảo lao động cưỡng bức và gian lận trực tuyến quốc tế. Ảnh: Yonhap.

Ngày 4/11, công tố viên Đài Loan thông báo đã bắt giữ 25 người và phong tỏa tài sản trị giá 4,5 tỷ Đài tệ (147,09 triệu USD) liên quan đến Prince Group, một mạng lưới đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” quy mô lớn, Reuters đưa tin.

Theo công tố viên, tài sản bị phong tỏa gồm 26 xe sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng, liên quan đến mạng lưới này và doanh nhân người Campuchia Trần Chí, trong những vụ án rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

“Thông qua các khu lừa đảo lao động cưỡng bức được lập tại Campuchia, nhóm này đã thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến”, thông báo nêu rõ.

“Lợi nhuận từ những vụ lừa đảo được chuyển qua các công ty vỏ bọc do Prince Group lập ra ở nhiều quốc gia, sau đó rửa tiền bằng cách mua sắm hàng xa xỉ và bất động sản, nhằm che giấu nguồn thu bất hợp pháp”, thông báo cho biết thêm.

Tháng trước, cảnh sát Singapore đã phong tỏa hơn 150 triệu SGD (115,9 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group.

Các vụ phong tỏa tại Singapore và Đài Loan diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp lệnh trừng phạt mạng lưới này, vốn bị cáo buộc vận hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu.

Đài Loan cho biết một số công dân nước này đã bị lừa sang Campuchia và Myanmar để làm việc tại các trung tâm lừa đảo, trở thành nạn nhân của mạng lưới Prince Group.

Tình tiết mới từ mạng lưới lừa đảo của Trần Chí

Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.

41:2462 hôm qua

Singapore tịch thu 150 triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group

Cảnh sát Singapore vừa tịch thu tài sản và ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với 6 bất động sản cùng nhiều tài sản du thuyền, siêu xe, tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí - Chủ tịch tập đoàn Prince Group.

18:28 31/10/2025

Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí

Trong khi cái tên Trần Chí đang trở thành tâm điểm của hàng loạt cuộc điều tra quốc tế thì Lý Thái Vân, người phụ nữ được cho là vợ của "ông trùm", lại là nhân vật kín tiếng nhưng nắm giữ vai trò không kém phần quan trọng.

13:04 28/10/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

lừa đảo Campuchia Trần Chí trung tâm lừa đảo Prince Group Đài Loan Trung Quốc Mỹ Pháp Singapore Campuchia Campuchia Đài Loan bắt giữ triệt phá phong tỏa tài sản rửa tiền lao động cưỡng bức Singapore

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Canada 'tat tay' truoc ap luc thuong mai tu My hinh anh

Canada 'tất tay' trước áp lực thương mại từ Mỹ

35 phút trước 08:38 5/11/2025

0

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 4/11 đã quyết định mở rộng quy mô chi tiêu lên hàng trăm tỷ USD nhằm ứng phó rạn nứt thương mại với Mỹ, bất chấp thâm hụt ngân sách tăng vọt.

My cong bo lenh trung phat moi voi Trieu Tien hinh anh

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

1 giờ trước 07:59 5/11/2025

0

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, bao gồm công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp., và Ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý