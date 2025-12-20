Đài Loan rung chuyển sau vụ tấn công bất thường

Đài Bắc rơi vào hỗn loạn sau khi một nghi phạm sử dụng dao và bom khói tấn công người dân tại nhiều địa điểm công cộng, khiến ba người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở ga tàu tại Đài Bắc, đảo Đài Loan, ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Một đối tượng mang dao đã gây ra vụ tấn công nghiêm trọng tại khu vực trung tâm Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào chiều 19/12, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 5 người khác bị thương. Nghi phạm sau đó tử vong trong quá trình bị cảnh sát truy đuổi, Reuters cho biết.

Theo Thủ tướng Đài Loan Cho Jung-tai, vụ việc bắt đầu vào khoảng 17h24 khi nghi phạm kích hoạt một quả bom khói bên ngoài lối ra M8 của tuyến MRT Bannan, gần ga tàu chính Đài Bắc. Tiếng nổ lớn cùng làn khói dày đặc bao trùm khu vực khiến nhiều hành khách hoảng loạn, tưởng nhầm xảy ra hỏa hoạn và tháo chạy.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển đến lối ra M7, ném thêm bom khói và kích hoạt một quả bom xăng bên ngoài một quán cà phê gần đó, gây hỗn loạn tại khu mua sắm đông đúc. Trong lúc tìm cách khống chế đối tượng, một người đàn ông 57 tuổi họ Yu đã bị đâm vào lưng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, theo tờ Standard.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm trong quá trình gây án. Ảnh: Standard.

Khoảng 20 phút sau, đối tượng tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng dao một cách ngẫu nhiên gần ga MRT Zhongshan, làm bị thương thêm 4-5 người. Nghi phạm sau đó chạy vào một trung tâm thương mại gần hiện trường và bị cảnh sát bao vây. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng rơi từ tầng cao của tòa nhà và tử vong tại chỗ.

Giới chức cho biết nghi phạm là nam giới 27 tuổi, tên Zhang Wen, từng có tiền án và đang bị văn phòng công tố địa phương truy nã do trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của người này để phục vụ công tác điều tra.

Theo Thủ tướng Cho Jung-tai, nghi phạm được cho là đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án, mang theo bom khói, bom xăng, mặc áo giáp, đeo mặt nạ phòng độc và sử dụng một con dao dài để tấn công người đi đường một cách bừa bãi. Hình ảnh từ camera an ninh và lời kể của nhân chứng cũng xác nhận đối tượng che kín mặt trong suốt quá trình gây án.

Tang vật được thu giữ sau vụ tấn công. Ảnh: Standard.

Taipei Metro cho biết đã kích hoạt quy trình khẩn cấp, bao gồm việc cho tàu bỏ qua một số ga, phát thông báo hướng dẫn sơ tán và tăng cường lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Thủ tướng Đài Loan nhấn mạnh bạo lực nghiêm trọng là hiện tượng rất hiếm tại Đài Loan và cho biết chính quyền sẽ điều tra toàn diện động cơ gây án, cũng như xem xét liệu có các yếu tố liên quan khác hay không.