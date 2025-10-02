Cụ bà náo loạn tàu điện Đài Loan là tội phạm bị truy nã

Một vụ xô xát trên tàu điện ngầm ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận, sau khi cụ bà 73 tuổi giành ghế ưu tiên, dùng túi xách đánh người rồi bị đá ngã.

Hình ảnh cụ bà và một cô gái trẻ xô xát trên tàu điện ngầm tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Ảnh: FTV News.

Đoạn video do hành khách ghi lại cho thấy, cụ bà tỏ thái độ bức xúc khi thấy một cô gái trẻ ngồi ở ghế ưu tiên - vốn dành cho người cao tuổi, khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Trong lúc tranh cãi, bà bất ngờ dùng túi xách đánh cô gái.

Sau lần bị tấn công thứ hai, nữ hành khách không kiềm chế được, đứng dậy tung cú đá khiến bà ngã xuống sàn.

Hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thổi bùng tranh luận trái chiều. Nhiều người tỏ ra hả hê vì cho rằng cụ bà có thái độ bắt nạt, trong khi xung quanh vẫn còn nhiều ghế trống. Ngược lại, một số ý kiến lo ngại việc cổ vũ bạo lực để “dạy dỗ” người già có thể vượt quá giới hạn pháp luật và gây hệ lụy nguy hiểm.

Theo FTV News, cảnh sát xác định đây là vụ “ẩu đả qua lại” tức hai bên đều có hành vi bạo lực qua lại, mời cả hai bên về làm việc. Bất ngờ hơn, kết quả tra cứu cho thấy cụ bà không chỉ có tiền án trộm cắp mà còn đang bị truy nã vì chưa thi hành 55 ngày tù giam.

Sáng 1/10, cảnh sát quận Đại Đồng tiếp tục bắt giữ người phụ nữ này khi bà gây rối tại một cửa hàng tiện lợi. Tại đồn, bà liên tục la hét kêu oan: “Các người bắt nhầm người rồi!”.

Hồ sơ cho thấy, bà từng nhiều lần ăn cắp tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thậm chí trộm cả thực phẩm. Do không chấp hành án phạt, bà bị cơ quan công tố phát lệnh truy nã. Người dân và một số học giả còn tiết lộ, bà thường xuyên gây rối tại các hội thảo, chen lấn giành phần ăn, lấy tài liệu và chửi bới ban tổ chức.

Trên tàu điện, bà được biết đến với biệt danh “kẻ chuyên đòi nhường ghế”, thường nhắm vào phụ nữ trẻ, đôi khi cả thai phụ và trẻ em.

Cảnh sát nhấn mạnh, cả hai người trong vụ ẩu đả đều vi phạm Điều 87 Luật duy trì trật tự xã hội, có thể bị xử phạt hành chính. Luật sư cũng lưu ý rằng cú đá của cô gái trẻ, dù được nhiều người ủng hộ, vẫn có thể bị xem là phòng vệ quá mức. Nếu gây thương tích, cô hoàn toàn có khả năng phải bồi thường hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Theo quy định tại Đài Loan, ghế ưu tiên là ghế chung cho mọi hành khách. Khi có người thuộc diện ưu tiên cần sử dụng mà không còn ghế trống, hành khách khác mới bắt buộc phải nhường chỗ.