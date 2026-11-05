Đài Loan gọi cầu thủ 98 lần khoác áo ĐTQG đấu Việt Nam

Tiền vệ kỳ cựu Chen Po Liang, có 98 lần ra sân cho ĐTQG, góp mặt trong danh sách 25 cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) dự giải giao hữu tại Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

Tiền vệ 38 tuổi Chen Po Liang được triệu tập lên tuyển Đài Loan, chuẩn bị đấu Việt Nam. Ảnh: Chen Po Liang.

Ở tuổi 38, Chen Po Liang vẫn là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của tuyển Đài Loan. Tiền vệ này đã có 98 lần khoác áo ĐTQG và đứng trước cơ hội cán mốc 100 trận quốc tế nếu ra sân trong cả hai cuộc đối đầu với Việt Nam và Kyrgyzstan tại giải giao hữu tháng 11.

Ngoài Chen Po Liang, Đài Bắc Trung Hoa còn triệu tập một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Đây là những nhân tố được kỳ vọng mang lại sự ổn định cho đội hình trong các trận đấu sắp tới.

Bên cạnh đó, lực lượng của Đài Loan có nhiều cầu thủ sở hữu thể hình tốt. Trung vệ Kao Jing Hang, sinh năm 2005, cao tới 1,93 m. Trên hàng công, Chieng Po Ting (1,89 m), Yang Chao Jing (1,85 m) và Huang Wei Chieh (1,83 m) cũng là những cái tên có thể tạo ra khác biệt nhờ ưu thế thể chất.

Đội hình của HLV Matt Ross còn có thủ môn Jacobs Odo, cầu thủ mang hai dòng máu Đài Loan và Hà Lan. Odo sinh ra ở Mỹ và từng được bình chọn là thủ môn hay nhất giải Ngoại hạng Đài Loan mùa trước.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Jhon Estama Benchy, tiền đạo sinh ra tại Haiti. Sau 5 năm thi đấu ở Đài Loan kể từ năm 2019, Benchy chính thức khoác áo ĐTQG này từ năm 2024.

Chiều ngược lại, nhà cầm quân người Anh không có sự phục vụ của một số gương mặt quen thuộc như hậu vệ Wang Ruei (25 lần khoác áo ĐTQG) và tiền vệ Emilio Estevez (19 lần).

HLV Matt Ross mang 25 cầu thủ sang Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu. Đội bóng này vừa vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, Đài Loan sẽ gặp chủ nhà Việt Nam ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan sau đó 3 ngày.