Đại hạ giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan sau 6 lần rao bán 'ế'

Sau 6 lần đấu giá không thành công, du thuyền liên quan đến bà Trương Mỹ Lan tiếp tục được đưa lên sàn với giá khởi điểm hơn 29 tỷ, tức giảm gần một nửa so với lần đầu đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM vừa thông báo đấu giá du thuyền The Reverie Saigon, có màu xanh - trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515. Du thuyền được đấu giá khởi điểm hơn 29,2 tỷ đồng , giảm hơn 23 tỷ đồng , tương đương hơn 44% so với mức 52,4 tỷ đồng trong lần đấu giá đầu tiên hồi tháng 1.

Đây là tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và là lần thứ 7 du thuyền được đưa ra đấu giá. Sau 6 lần liên tiếp không có người mua, giá khởi điểm của tài sản đã được điều chỉnh giảm qua từng đợt nhằm tiếp tục tìm kiếm người mua cho tài sản này.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, đối với tài sản đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách Nhà nước, nếu không có người tham gia đấu giá, chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá để tiếp tục tổ chức đấu giá. Mỗi lần giảm không quá 10% so với giá khởi điểm của lần đấu giá trước.

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được đóng tại Pháp năm 2018, hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn Swan Bay, Đồng Nai. Tài sản bị kê biên vào cuối năm 2023. Tại phiên tòa phúc thẩm năm 2024, bà Lan từng xin lại du thuyền này.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 28/10. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 5,84 tỷ đồng , tương đương 20% giá khởi điểm.

Không chỉ The Reverie Saigon, hai tàu chở khách mang tên Thalia và Electra liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát cũng được đưa ra đấu giá lần thứ 7. Giá khởi điểm của mỗi tàu đã giảm hơn 45% so với lần đầu giá đầu tiên, xuống còn khoảng 2,3 tỷ đồng /tàu.

Trong khi đó, một số tài sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được đấu giá thành công.

Đáng chú ý, chiếc Mercedes-Maybach đứng tên CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát được bán với giá hơn 16,6 tỷ đồng . Hai túi xách hàng hiệu Hermès của bà Lan cũng tìm được chủ mới, lần lượt với giá 2,5 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng .