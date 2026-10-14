Sacombank phát mại tài sản liên quan khoản nợ của Bamboo Airways

Ngân hàng Sacombank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác thương mại 6 tầng tại dự án Xi Grand Court, liên quan đến khoản vay hơn 3.600 tỷ đồng của Bamboo Airways.

Sacombank đã triển khai nhiều biện pháp xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản nợ của Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Tài sản được đưa ra đấu giá là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, liên quan đến quyền khai thác thương mại các tầng từ 1 đến 6 tại dự án Xi Grand Court, số 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM. Giá khởi điểm của tài sản này là hơn 3.620 tỷ đồng .

Tổng diện tích sàn thương mại thuộc phạm vi tài sản bảo đảm là 47.316 m2. Ngoài diện tích thương mại, khu vực này còn có rạp chiếu phim rộng 1.798 m2 và hơn 1.400 m2 diện tích sân vườn.

Động thái trên nằm trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ của Bamboo Airways.

Đây không phải lần đầu Sacombank triển khai biện pháp xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản nợ của Bamboo Airways.

Trước đó, ngày 31/3, ngân hàng đã ban hành quyết định thu giữ tài sản bảo đảm là quyền sử dụng hơn 86.308 m2 đất thuộc Khu C - Khu biệt thự nhà ở trong Khu phức hợp Đak Đoa, Gia Lai.

Khối tài sản này gồm 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 9/9/2021. Theo thông tin công bố, chủ sở hữu các bất động sản là Công ty CP Tập đoàn FLC, với thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071. Kế hoạch thu giữ được triển khai trong giai đoạn từ ngày 22/4 đến ngày 22/6/2026.

Ngoài Sacombank, giữa tháng 4, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến Bamboo Airways do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

Về tình hình tài chính, trong báo cáo công bố cuối tháng 9, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ước tính khoản nợ của Bamboo Airways tại Sacombank vào khoảng 3.000- 4.000 tỷ đồng . Nhóm phân tích dự báo ngân hàng có thể xử lý khoản nợ này trong nửa cuối năm 2026, qua đó đóng góp vào lợi nhuận từ hoạt động xử lý nợ.

Bamboo Airways cũng trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao trong thời gian qua. Ông Lê Thái Sâm từng rời vị trí Chủ tịch HĐQT vào tháng 11/2025, trước khi trở lại đảm nhiệm chức vụ này kiêm người đại diện theo pháp luật của hãng từ ngày 30/9.