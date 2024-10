Đại gia phố núi Gia Lai lãi kỷ lục

Nhờ chuyển nhượng mảng linh kiện điện điện tử cho công ty liên quan với giá 255 tỷ đồng, Đức Long Gia Lai đã ghi nhận khoản lãi kỷ lục quý III, tăng gấp 4 lần cùng kỳ.

Đức Long Gia Lai lãi kỷ lục nhờ chuyển nhượng công ty linh kiện có nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc. Ảnh: S.T.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, còn hơn 220 tỷ đồng .

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là việc công ty thoái vốn khỏi công ty con Mass Noble - công ty linh kiện của Mỹ có nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc - vào ngày 31/7, khiến doanh thu từ bán sản phẩm linh kiện điện tử giảm đáng kể.

Dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính giảm, việc thoái vốn Mass Noble đã giúp doanh thu tài chính của Đức Long Gia Lai tăng gấp 3 lần, đạt hơn 180 tỷ đồng , trong đó lãi từ thoái vốn công ty con chiếm gần 130 tỷ đồng .

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp phố núi này giảm 16%, chi phí bán hàng cũng giảm hơn 63%, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn 3 lần, chủ yếu do phải trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi.

Dù vậy, nhờ khoản tăng thu đột biến từ thoái vốn công ty con, sau khi trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp này vẫn báo lãi sau thuế gần 65 tỷ đồng quý III, tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

ĐỨC LONG GIA LAI LÃI KỶ LỤC QUÝ III/2024 Kết quả kinh doanh của Đức Long Gia Lai trong thời gian gần đây. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III Doanh thu thuần Tỷ đồng 348 375 326 297 223 289 289 343 266 328 220 Lãi ròng

12 -309 -19 -505 7 29 16 -150 36 10 65

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Đức Long Gia Lai đạt 815 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 126 tỷ đồng , tăng lần lượt 2% và 150%.

Trong năm 2024, DLG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng . Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt gần 5% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 9, do hoạt động thoái vốn công ty con tổng tài sản của Đức Long Gia Lai tiếp tục giảm so với đầu năm, về dưới 5.000 tỷ đồng . Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt 180%, lên gần 2.000 tỷ đồng .

Hiện doanh nghiệp phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 1.620 tỷ đồng , khiến đơn vị kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn trong báo cáo soát xét trước đó.

Bên cạnh đó, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối quý III của DLG vẫn ở mức 2.565 tỷ đồng , trong khi vốn điều lệ doanh nghiệp là 2.993 tỷ đồng .

Trên thực tế, nếu không thể báo lãi trong năm nay, Đức Long Gia Lai sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc vào năm sau do lỗ liên tục trong 2 năm trước đó, với mức lỗ lần lượt 1.197 tỷ đồng (2022) và 578 tỷ đồng (2023).

Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến Đức Long Gia Lai phải bán Mass Noble - công ty cốt lõi trong hoạt động của tập đoàn phố núi này.

Trong giao dịch bán công ty con kể trên, đơn vị nhận chuyển nhượng Mass Noble là CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1). Trong đó, Alpha Seven cũng từng là công ty con của Đức Long Gia Lai.

Hiện, DLG đã thoái hết vốn khỏi Alpha Seven, trong khi đầu năm vẫn ghi nhận giá trị đầu tư gần 42 tỷ đồng .

Tuy vậy, Alpha Seven vẫn là bên liên quan đến DLG khi cả 2 có cùng cổ đông lớn. Chủ tịch HĐQT của DLG, ông Bùi Pháp, hiện cũng là cổ đông lớn nhất của Alpha Seven với hơn 24% cổ phần. Đồng thời, Công ty TNHH Global Capital do ông Bùi Pháp làm chủ sở hữu cũng sở hữu 4,48% vốn điều lệ của DL1.