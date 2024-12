Startup của vợ chồng bà Lê Diệp Kiều Trang bị tố chậm trả nợ

CTCP TNHH Arevo HCM, startup liên quan đến bà Lê Diệp Kiều Trang, bị CTCP Kỹ nghệ lạnh Á Châu kiện do chậm thanh toán tiền nợ hợp đồng.

Bà Lê Diệp Kiều Trang và chồng Sonny Vũ. Ảnh: FB.

Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM hồi tháng 6 đã ra quyết định thi hành án đối với CTCP TNHH Arevo HCM (Arevo), yêu cầu doanh nghiệp này có nghĩa vụ thanh toán hơn 7,6 tỷ đồng cho CTCP Kỹ nghệ lạnh Á Châu (Arico).

Khoản tiền này bao gồm 6,2 tỷ đồng nợ gốc từ các hợp đồng gia công, 471 triệu đồng tiền phạt vi phạm, 393 triệu đồng tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán hợp đồng. Ngoài ra, Arevo phải bồi hoàn 384 triệu đồng phí trọng tài và 150 triệu đồng phí luật sư cho Arico.

Theo quy định, khoản tiền trên phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành phán quyết. Tuy nhiên, Công ty Arevo đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này.

Trước khi đệ đơn lên Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, Arico đã khởi kiện Arevo ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) do doanh nghiệp này không thanh toán các hợp đồng, đơn hàng gia công thực hiện từ các năm trước.

Bên cạnh phán quyết yêu cầu thi hành án, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM cũng cấm xuất cảnh đối với ông Nguyễn Minh Thọ - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Arevo.

Theo ông Huỳnh Khôi Bình, Giám đốc Arico, do tin tưởng vào danh tiếng của nhà sáng lập, doanh nghiệp đã ký hợp đồng gia công các chi tiết cho xe đạp của Arevo.

Tuy nhiên, dù đã hoàn thành các đơn hàng gia công, phía Arevo liên tục trốn tránh thanh toán tiền hợp đồng.

“Mặc dù đã có phán quyết từ trọng tài và quyết định của cơ quan thi hành án, nhưng Arevo đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Thay vào đó, đại diện chủ sở hữu của Arevo lại tiếp tục lên truyền thông để kêu gọi đầu tư cho các dự án kinh doanh mới”, ông Bình chia sẻ.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với đại diện pháp luật của Arevo nhưng không nhận được phản hồi.

Công ty TNHH Arevo HCM là công ty TNHH một thành viên do Arevo Inc. (pháp nhân tại Mỹ) làm chủ sở hữu với tỷ lệ đóng góp 100% vốn điều lệ. Hiện bà Lê Diệp Kiều Trang vẫn là người đại diện phần vốn góp của Arevo Inc. tại Công ty TNHH Arevo HCM.

Arevo hoạt động trong lĩnh vực khoa học vật liệu được sáng lập vào tháng 5/2013 tại Thung lũng Silicon bởi Hemant Bheda và Wiener Mondesir. Công ty này chuyên hợp tác với các nhà sản xuất để phát triển sản phẩm chế tạo từ carbon nguyên khối với đặc tính siêu nhẹ, siêu bền trên quy mô lớn.

Trong quá trình hoạt động, Arevo đã huy động được 85 triệu USD từ nhiều tổ chức đầu tư khác nhau.

Một trong những điểm đáng chú ý của startup này là đội ngũ điều hành với những cái tên như Sonny Vũ (Vũ Xuân Sơn) và Lê Diệp Kiều Trang. Năm 2020, cặp vợ chồng này được bổ nhiệm lần lượt vào các vị trí Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của Arevo.

Không chỉ nổi tiếng trong giới khởi nghiệp, bà Lê Diệp Kiều Trang là cái tên quen thuộc trong giới công nghệ Việt Nam khi từng có thời gian làm Giám đốc Facebook Việt Nam (năm 2018) và CEO Go-Viet (năm 2019).

Dự án xe đạp in 3D carbon Superstrata vướng lùm xùm của Arevo. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, ông Sonny Vũ nổi tiếng với thương vụ bán công ty sản xuất thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh Misfit Wearables (được thành lập cùng cựu CEO Apple John Sculley) cho Fossil Group với giá 260 triệu USD .

Một trong những dự án nổi bật của Arevo là xe đạp in 3D nguyên khối bằng carbon mang trên Superstrata. Sau khi huy động vốn trên nền tảng gọi vốn cộng đồng Indiegogo, Arvero đã giao 3.301 chiếc xe tới 2.858 người dùng trên khắp thế giới.

Thế nhưng, thay vì tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, dự án xe đạp in 3D liên tục bị phản ánh về chất lượng sản phẩm lẫn độ uy tín của đội ngũ đứng sau. Tại Việt Nam, một số người dùng cũng bày tỏ sự thất vọng khi nhận sản phẩm.