Đặc sản ‘tiến vua’ được mùa được giá, dân đếm cây thu tiền triệu

Thủy Biều vốn là vùng đất cổ, là sự hợp nhất của hai làng cổ thời xưa là Nguyệt Biều và Lương Quán. Sau hợp nhất, vùng đất này thuộc phường Thủy Xuân (TP Huế). Đây cũng là địa danh du lịch nổi tiếng với nhiều di tích như Hổ Quyền - Voi Ré cùng nhiều sản vật nức tiếng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ giữa tháng 8 đến nay, khắp các khu vườn ở Thủy Biều luôn rộn ràng không khí thu hoạch. Những cây thanh trà sai trĩu quả liên tục được hái xuống, đóng thành từng giỏ để cung ứng ra thị trường.

"Khu vườn rộng 5.000 m2, trong đó khoảng 3.000 m2 là cây lâu năm. Năm nay, quả đạt từ 0,7 kg trở lên có giá bán tại vườn dao động 35.000-40.000 đồng/kg. Tổng thu vụ này trừ chi phí chăm sóc, phân bón cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng", ông Võ Trần Tuấn Kiệt (54 tuổi, chủ một vườn thanh trà ở Thủy Biều) chia sẻ.

Một hộ dân trồng thanh trà ở Thủy Biều chia sẻ thêm: "Thanh trà năm nay ngon hơn năm ngoái do thời tiết thuận lợi. Thu nhập cả năm đều nhờ vào thanh trà, nay được mùa nên ai cũng phấn khởi...".

Theo Hợp tác xã Thủy Biều (phường Thủy Xuân), hiện toàn hợp tác xã có khoảng 90 ha thanh trà đang cho thu hoạch. Chính vụ thu hoạch năm 2025 diễn ra từ cuối tháng 8 đến nay, cho năng suất 7-8 tấn quả/hecta, tăng 2-3 tấn/ha so với năm 2024. Giá thanh trà năm nay cũng cao hơn các vụ trước, bình quân khoảng 30.000 đồng/kg, cao hơn năm 2024 khoảng 5.000 đồng/kg.

Ngoài ra, Hợp tác xã Thủy Biều cũng sản xuất thanh trà theo hướng VietGAP hữu cơ được gần 9 ha, chiếm 10% tổng diện tích thanh trà của đơn vị này. Thanh trà sản xuất theo hướng VietGAP bán được giá cao hơn so với cây trồng truyền thống và được nhiều siêu thị trong cả nước tiêu thụ.

Vụ này, Hợp tác xã Thủy Biều đưa được 1,5 tấn thanh trà vào hệ thống siêu thị ở TP.HCM. Đồng thời, đang thực hiện đơn hàng đưa thêm 1 tấn thanh trà vào siêu thị. Quả thanh trà cũng bắt đầu được Hợp tác xã Thủy Biều phân phối qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; đẩy mạnh tiêu thụ thị trường ngoài TP Huế như Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị...

Theo người dân xứ Huế, thanh trà là thứ quả đặc sản mà 1 năm chỉ có 1 mùa. Thanh trà có thể không có vị ngọt sắc, mọng nước như nhiều loại bòng bưởi khác nhưng nó có vị ngọt thanh riêng nên được nhiều người dân yêu chuộng. Ngoài việc ăn trực tiếp, thanh trà còn được mang chế biến thành nhiều món gỏi (điển hình là gỏi thanh trà mực khô) cũng được nhiều thực khách ưa chuộng.

Theo các tư liệu lịch sử ghi chép lại, dưới thời Nguyễn, hàng năm các loại thực phẩm, đặc sản của địa phương được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiến vào cung vua. Thanh trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm được chọn để dâng tiến vua theo lệ này. Nhiều người cho rằng, thanh trà là giống cây bưởi đất Bắc, khi đến Huế nhờ vào chất đất, nước sông Hương và thời tiết đan xen giữa hạn hán, bão lũ và mưa dầm tạo nên vị ngọt thanh không lẫn vào đâu.