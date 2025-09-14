Sân bay Vân Đồn có thể đón lượng khách gấp 8 lần hiện tại

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo Bộ Xây dựng, năm 2018 Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn với cấp sân bay 4E, đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt công suất 2-5 triệu khách/năm và khai thác 5 triệu khách/năm khi bước sang năm 2030.

Đến tháng 6/2023, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó sân bay Vân Đồn được xác định đạt công suất 5 triệu khách/năm vào 2030 và lên 20 triệu khách/năm vào 2050. Vì vậy, việc lập quy hoạch chi tiết cho sân bay Vân Đồn trở nên cấp thiết, nhằm đảm bảo sự đồng bộ và phát huy tối đa tiềm năng của đặc khu Vân Đồn.

Theo hồ sơ đang được lấy ý kiến, trong giai đoạn 2021-2030 Vân Đồn vẫn duy trì cấp sân bay E4 và quân sự cấp II, với công suất 5 triệu khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Đồng thời giữ nguyên đường băng hiện hữu 3.600 x 45 m, có thể khai thác các dòng máy bay như Airbus A350, A321, Boeing B747, B777 và tương đương.

Cảng HKQT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BXD.

Giai đoạn này, Cảng HKQT Vân Đồn duy duy trì ga hành khách T1 với công suất 2,5 triệu khách/năm, xây mới ga T2 ở phía nam có thể phục vụ 2,5 triệu khách/năm và ga hàng hóa phía đông bắc, đạt công suất 25.000 tấn/năm. Ngoài ra sẽ bố trí khu sửa chữa, bảo dưỡng với sức chứa 4 máy bay thân rộng và 2 máy bay thân hẹp; với nhu cầu đất hơn 389 ha.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2050, Cảng HKQT Vân Đồn đạt công suất 20 triệu khách/năm và 200.000 tấn hàng hóa/năm.

Thời kỳ này sẽ xây mới đường băng số 2 (3.000 x 45 m), cách đường băng hiện hữu 215m về phía Tây. Mặt khác, sẽ giữ nguyên nhà ga T1; mở rộng nhà ga T2 để đạt công suất 5 triệu khách/năm; xây mới nhà ga T3 với công suất 12,5 triệu khách/năm.

Ngoài ra, nhà ga hàng hóa của Cảng HKQT Vân Đồn sẽ được mở rộng để đáp ứng công suất 200.000 tấn/năm; song song đó, nhà chứa máy bay sẽ được mở rộng sức chứa lên 6 máy bay thân rộng và 3 máy bay thân hẹp. Vì vậy, nhu cầu đất tăng lên gần 488 ha.

Nhà ga hành khách trong sân bay Vân Đồn. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo Công ty CP Tư vấn xây dựng và Dịch vụ hàng không (AEC), tổng vốn đầu tư để hoàn thiện Cảng HKQT Vân Đồn theo quy hoạch đến 2050 vào khoảng hơn 46.000 tỷ đồng . Trong đó, giai đoạn 2021-2030 cần hơn 11.000 tỷ đồng , còn lại 35.000 tỷ đồng được huy động sau năm 2030.

Với quy mô công suất gấp nhiều lần hiện tại, Cảng HKQT Vân Đồn được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Ninh và vùng Đông Bắc, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, nhất là trong bối cảnh Vân Đồn đang hướng tới xây dựng mô hình đặc khu kinh tế hiện đại.