Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ

  • Thứ ba, 2/9/2025 11:10 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Giá trị sầu riêng nằm ở chất lượng. Nếu chất lượng không đảm bảo, nông dân bán rẻ, doanh nghiệp mua vẫn lỗ; ngược lại, hàng đạt chuẩn, doanh nghiệp mua giá cao vẫn có lời.

Đắk Lắk - thủ phủ sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch. Dù vào vụ chính song không khí thu hoạch không sôi động như mọi năm.
Theo ông Lê Anh Trung - Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường, cảnh tranh mua, tranh bán hầu như không còn.
Năm nay đối tác nhập khẩu (Trung Quốc) siết chặt yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm.
Từ nhà vườn đến thương lái, doanh nghiệp đóng gói xuất khẩu đều thận trọng, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Anh Huỳnh Tấn Lợi (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 10 năm thu mua sầu riêng cho biết mặt hàng này nhanh có lời nhưng cũng dễ bay “sổ đỏ” nếu cắt trúng hàng sượng, giá bị “sụp”.
Thực tế, bản thân anh Lợi và nhiều thương lái khác đã trải qua cảnh chở hàng đi suốt đêm tìm kho mua sầu riêng. Bởi khi mua trúng hàng sượng, chất lượng không đạt, chủ vựa chê, bị "đạp" xuống hàng dạt, lỗ nặng.
Là doanh nghiệp thu mua, trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bà Trần Thị Yến Thư - Giám đốc Công ty TNHH Trái cây Hồng Sang - cho biết chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định đến giá cả cũng như sức tiêu thụ và thương hiệu của sầu riêng Việt Nam. Khi chất lượng đảm bảo, bà con sẽ bán được giá tốt, yên tâm về đầu ra.
Theo Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, giá bán phụ thuộc vào chất lượng. Nếu sản phẩm bị sượng hoặc không kiểm soát tốt dư lượng, doanh nghiệp phải bỏ chạy. Khi đó, dù giá chỉ 35.000 đồng/kg cũng không ai mua và doanh nghiệp vẫn bị lỗ. Ngược lại, nếu nông dân sản xuất đúng quy trình, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và kiểm soát dư lượng tốt, tỷ lệ trái cây đạt chất lượng cao, nông dân có thể bán giá 75.000 đồng/kg mà doanh nghiệp vẫn có lời.
Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 40.000 ha sầu riêng, dự kiến sản lượng 2025 đạt hơn 390.000 tấn. Năng suất, chất lượng sầu riêng năm nay được đánh giá ổn định, quả đồng đều hơn, tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu chính ngạch tăng cao. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành hàng.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

