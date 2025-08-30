Container rồng rắn thu mua sầu riêng

Hiện tỉnh Đắk Lắk đã chính thức bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk - cho biết các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đang tập trung cao độ cho thu mua, sơ chế và xuất khẩu.