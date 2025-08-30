Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Container rồng rắn thu mua sầu riêng

  • Thứ bảy, 30/8/2025 10:06 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Đắk Lắk đã chính thức bước vào vụ thu hoạch sầu riêng - loại quả mang lại doanh thu tỷ USD. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe container, xe tải hạng nặng rồng rắn trên Quốc lộ 26.

Đắk Lắk là địa phương có diện tích sầu riêng lớn của cả nước với gần 40.000 ha, sản lượng năm nay dự kiến hơn 390.000 tấn.
Hiện tỉnh Đắk Lắk đã chính thức bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk - cho biết các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đang tập trung cao độ cho thu mua, sơ chế và xuất khẩu.
Phần lớn sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk được xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó vào mùa thu hoạch, số lượng xe tải hạng nặng, container đổ bộ về thủ phủ sầu riêng rất lớn.
Theo ghi nhận, tại Quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc, xã Ea Knuếc của tỉnh Đắk Lắk, lưu lượng xe lưu thông qua lại rất đông.
Chưa kể, hai bên đường xe container, xe tải nằm chờ nhận chở hàng.
Hình ảnh những chiếc xe container nối đuôi nhau trên Quốc lộ 26 tạo nên một khung cảnh đông đúc và nhộn nhịp.
Có thời điểm, lượng xe lưu thông quá đông dẫn đến ách tắc cục bộ. Nhiều chiếc xe xếp hàng dài, chờ đợi để di chuyển.
Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk - cho biết hình ảnh xe container nối đuôi nhau trên Quốc lộ 26 là tín hiệu đáng mừng, phản ánh sức hút mạnh mẽ của sầu riêng Đắk Lắk trong mùa vụ năm nay.
Theo Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, phải giữ vững chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định nhập khẩu, để phát triển bền vững và giữ vững thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

