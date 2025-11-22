Đà Nẵng sẽ thu hồi hơn 866 ha đất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đà Nẵng dự kiến thu hồi hơn 866 ha đất, với tổng nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, xây dựng 34 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, trong đó, đoạn qua Đà Nẵng dài 116,42 km. Ảnh minh họa: Bộ Xây dựng.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang vừa chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua Đà Nẵng), nhằm nghe báo cáo và cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 với tổng chiều dài khoảng 1.541 km đi qua 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ thiết kế là 350 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67 tỷ USD ). Trong đó, đoạn tuyến qua Đà Nẵng dài 116,42 km, đi qua 24 xã/phường.

Theo báo cáo, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, ban hành quy chế hoạt động và lập 2 tổ công tác chuyên trách để đo đạc, xác định ranh giới, mốc tuyến. Để bảo đảm chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng, Đà Nẵng đã khởi công Khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ dự án vào ngày 19/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

TP Đà Nẵng cho biết đang xem xét phê duyệt 2 Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự kiến, tổng diện tích thu hồi hơn 866 ha, tổng nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, với 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang. Tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng .

UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo HĐND thống nhất bổ sung một phần vốn ngân sách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ làm việc với Bộ Xây dựng và Ban Quản lý Dự án Đường sắt để nghiên cứu, điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp thực tế. Thành phố đề nghị sớm phân bổ vốn, cung cấp hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm mốc dự án để chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng đẩy nhanh lựa chọn tư vấn, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Về kinh phí, TP kiến nghị Bộ Tài chính bố trí 19.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, phần còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Lê Ngọc Quang yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan trung ương để sớm chốt hướng tuyến, bố trí khu tái định cư bảo đảm điều kiện sống, sinh kế và hạ tầng, đồng thời xét đến yếu tố phòng chống thiên tai, ngập lụt. Ông cũng đề nghị rà soát, rút gọn các thủ tục bồi thường để đảm bảo tiến độ, kiểm tra kỹ nguồn gốc đất để xử lý dứt điểm ngay từ đầu.

Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí quỹ đất, lập hồ sơ trình duyệt khu tái định cư theo phương án tổng thể, tránh trình nhỏ lẻ gây kéo dài thời gian. Các cơ quan chức năng phải theo sát tiến độ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo định kỳ trước ngày 25 hàng tháng để Ban Chỉ đạo kịp thời chỉ đạo.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam hiện có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia là CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc hệ sinh thái Vingroup). Cả hai đơn vị đều đề xuất thực hiện dự án với tổng mức đầu tư 61,35 tỷ USD , chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.