Đá lăn đè bẹp đầu ôtô ở Sơn La

Mưa lớn khiến tảng đá từ taluy dương lăn xuống đè trúng ô tô đang đi tại dốc Cao Pha (xã Mường Bú, Sơn La), làm đầu xe bẹp rúm, tài xế bị thương nhẹ.

Sáng 9/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Mường Bú, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đá lăn từ taluy dương xuống đường, đè trúng một ô tô đi qua. Vụ tai nạn xảy ra sau đợt mưa lớn kéo dài, khiến phương tiện hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhẹ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News.

Theo đó, khoảng 7h20 cùng ngày, ôtô nhãn hiệu Toyota mang biển kiểm soát 26A-374-XX đi theo hướng từ Mường La về Sơn La. Khi đi đến khu vực dốc Cao Pha, xã Mường Bú, một tảng đá từ sườn núi phía bất ngờ lăn xuống, rơi trúng phần đầu xe.

Cú va chạm khiến phần đầu ôtô bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí bên trong xe bung ra. Tại hiện trường, chiếc xe nằm chéo trên mặt đường. Tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Mường Bú đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và phối hợp xử lý sự cố.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực dốc Cao Pha cũng xuất hiện tình trạng sạt lở đá, gây cản trở giao thông. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực khi trời mưa, đồng thời giảm tốc độ khi đi trên các tuyến đường đèo dốc có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ sáng sớm 9/7 đến sáng sớm 10/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, một số nơi có thể vượt 100 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 8/7, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Giôn 151,8 mm, Chiềng Ơn 117,6 mm, Chiềng Khay 91,8 mm và khu vực Thủy điện Nậm Chiến 71,8 mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn đồi dốc và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn để bảo đảm an toàn.