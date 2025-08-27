Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tảng đá hàng chục tấn lăn xuống chắn ngang quốc lộ sau bão

  • Thứ tư, 27/8/2025 22:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau cơn bão số 5, một tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn bất ngờ sạt lở rồi lăn xuống chắn ngang quốc lộ 7, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Ngày 27/8, ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang xử lý sự cố một tảng đá nặng hàng chục tấn lăn từ trên núi chắn ngang quốc lộ 7.

Da chan quoc lo anh 1

Tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn lăn từ trên núi chắn ngang quốc lộ 7.

Theo đó vào sáng 27/8, một tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn bất ngờ bị sạt lở, lăn từ trên núi xuống quốc lộ 7 tại km184+750 đoạn qua bản Cù (xã Chiêu Lưu, Nghệ An).

Tại hiện trường, tảng đá “khổng lồ” án ngữ, chiếm gần hết lòng đường. Nhiều phương tiện buộc phải dừng lại cả hai phía không dám đi qua. May mắn, tảng đá không lăn sang nhà dân ở phía đối diện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường căng dây cảnh báo đồng thời điều tiết giao thông và xử lý sự cố.

Da chan quoc lo anh 2Da chan quoc lo anh 3

Cơ quan chức năng triển khai xử lý tảng đá để đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt.

“Đơn vị quản lý đường bộ quốc lộ 7 đang triển khai phương án khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt”, ông Thái nói.

Trước đó vào đêm 26/8, tại bản Hòa Sơn (xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) bất ngờ xảy ra sự cố đá lăn từ núi xuống làm vỡ tường nhà dân.

Da chan quoc lo anh 4

Đá lớn lăn từ trên núi xuống làm sập một bức tường của gia đình ông Nguyễn Viết Vượng.

Cụ thể, khoảng 22h15’, 1 tảng đá lớn bất ngờ lăn từ trên núi xuống làm vỡ tường nhà của gia đình ông Nguyễn Viết Vượng (trú bản Hòa Sơn). Thời điểm này, ông Vượng đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện nên sự việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Mường Xén đã lập tức có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng và người dân đến hỗ trợ di dời khẩn cấp tài sản ra khỏi khu vực.

Da chan quoc lo anh 5Da chan quoc lo anh 6

Chính quyền xã Mường Xén cùng người dân hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên một số khu vực ở miền núi của tỉnh Nghệ An có mưa lớn. UBND xã Mường Xén đang tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát nguy cơ sạt lở, đá lăn để có giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn.

Sau bão số 5: Xuất hiện một vùng áp thấp gần biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

26:1565 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Đá chắn quốc lộ Bão Đá chắn quốc lộ Chiêu Lưu Nghệ An

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý