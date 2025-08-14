Cựu vương châu Âu rơi vào thế hiểm nghèo

Tình hình tài chính bấp bênh đẩy Sevilla vào nguy cơ ra sân với đội hình thiếu hụt nghiêm trọng, có thể chỉ còn 12 cầu thủ đội một sẵn sàng cho trận đấu mở màn La Liga mùa giải 2025/26 sắp tới.

Quy định quỹ lương của La Liga đã ngăn Sevilla đăng ký các cầu thủ.

Sevilla chỉ còn vài ngày trước khi chơi trận mở màn La Liga mùa giải 2025/26 gặp Athletic Club vào ngày 17/8. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch Europa League đang rơi vào tình thế vô cùng mong manh.

Trong hai mùa giải liên tiếp, đội bóng xứ Andalusia vượt quá giới hạn quỹ lương theo quy định nghiêm ngặt của La Liga, buộc phải bán cầu thủ để cân bằng tài chính trước khi chiêu mộ tân binh. Mùa hè 2025 tại Sevilla vì thế diễn ra trong lặng lẽ, khi CLB chỉ đón được ba tân binh: Alfon Gonzalez, Gabriel Suazo (chuyển nhượng tự do) và thủ môn Odysseas Vlachodimos (mượn từ Nottingham Forest). Tuy nhiên, CLB chưa thể đăng ký những cầu thủ này bởi quy định khắt khe về quỹ lương của La Liga.

Theo AS, nếu không thể giải quyết những vấn đề tồn đọng, Sevilla thậm chí có thể chỉ được đăng ký 12 cầu thủ đội một cho trận đấu mở màn La Liga mùa giải 2025/26. Tân HLV Matias Almeyda đứng trước nguy cơ buộc phải điền tên toàn các cầu thủ trẻ từ học viện cho băng ghế dự bị, tình huống chưa từng có trong lịch sử La Liga hiện đại.

Nguồn thu từ chuyển nhượng, vốn là cứu cánh của Sevilla trong quá khứ, hiện gần như không tồn tại. Đội bóng hy vọng bán trụ cột Juanlu Sanchez để thu về ngân sách, nhưng đến nay, Sevilla vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Các cầu thủ trở về từ hợp đồng cho mượn như Adnan Januzaj, Kelechi Iheanacho, Rafa Mir và Joan Jordan cũng chưa tìm được bến đỗ mới, làm trầm trọng thêm áp lực tài chính. Sevilla từng là biểu tượng của sự thành công dưới sự dẫn dắt của giám đốc thể thao Monchi.

Tuy nhiên, kể từ khi Monchi rời đi vào năm 2023 để đảm nhận vai trò tại Aston Villa, đội bóng bắt đầu sa sút. Thành tích trên sân giảm, nguồn thu chuyển nhượng cạn kiệt, và việc liên tục vắng mặt tại cúp châu Âu trong hai mùa gần nhất đã đẩy Sevilla vào tình thế nguy hiểm.