Cựu tuyển thủ Đức tăng cân mất kiểm soát

Max Kruse, cựu tiền đạo tài hoa một thời của bóng đá Đức, vừa gây chú ý khi công khai thừa nhận việc sử dụng thuốc tiêm giảm cân để kiểm soát cân nặng sau khi giải nghệ.

Max Kruse đánh mất vóc dáng sau khi giải nghệ.

Ở tuổi 37, cựu ngôi sao Bundesliga cho biết bắt đầu liệu trình tiêm thuốc loại bỏ mỡ từ đầu năm nay và ban đầu đạt được hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ 6 tuần sau khi ngừng tiêm, anh lại tăng liền 7 kg và buộc phải tiếp tục sử dụng trở lại.

“Bây giờ tôi đã trở lại mức 94 kg. Ngừng tiêm thì không tốt lắm, nên tôi quyết định tiêm lại ngay bây giờ,” Kruse chia sẻ trên podcast Flatterball cùng tờ Bild.

Trong suốt sự nghiệp, Kruse không chỉ nổi bật với tài năng sân cỏ mà còn nhiều lần xuất hiện trên mặt báo vì những câu chuyện bên lề. Anh từng được biết đến với niềm đam mê Nutella (bơ đậu phộng) đến mức bị Wolfsburg cấm ăn vào năm 2016, cũng như niềm yêu thích poker khiến bản thân dính không ít rắc rối.

Sau khi treo giày vào năm 2023, cựu tiền đạo này thừa nhận “buông thả bản thân”. Một lần đi khám sức khỏe khiến anh giật mình khi bác sĩ thông báo tỷ lệ mỡ cơ thể lên tới 33% – gấp ba đến bốn lần so với một cầu thủ chuyên nghiệp. Kruse thú nhận việc ăn uống thiếu kiểm soát là nguyên nhân khiến anh tăng hơn 15 kg trong vòng nửa năm.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận tài năng của Kruse trong quá khứ. Anh từng có hơn một thập kỷ thi đấu tại Bundesliga, khoác áo những CLB tên tuổi như Borussia Monchengladbach, Wolfsburg và Werder Bremen, cùng 14 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Đức. Với phong cách chơi bóng thông minh, sáng tạo, Kruse luôn được đánh giá cao ở khả năng kiến tạo và ghi bàn.