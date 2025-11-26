Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy viết hồi ký trong tù

Trước khi được chuyển sang diện tại ngoại có kiểm soát, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã dành gần ba tuần trong tù. Ông sắp ra mắt hồi ký kể lại thời gian này.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy dự kiến xuất bản hồi ký kể về thời gian ngồi tù. Ảnh: Reuters.

Trước khi được chuyển sang diện tại ngoại có kiểm soát vào ngày 10/11, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắt đầu viết cuốn hồi ký mang tên Diary of a Prisoner (tạm dịch: Nhật ký của một tù nhân) kể về thời gian gần ba tuần thụ án tại nhà tù La Santé ở Paris (Pháp). AP dẫn thông báo từ Fayard cho biết cuốn sách dự kiến phát hành ngày 10/12.

Nhà xuất bản Fayard, đơn vị thuộc tập đoàn truyền thông của tỷ phú Vincent Bolloré, xác nhận thông tin này. Trên mạng xã hội X, ông Sarkozy chia sẻ những dòng cảm nhận đầu tiên về trải nghiệm trong tù: “Tiếng ồn gần như không dứt” và “đời sống nội tâm trở nên mạnh mẽ hơn khi ở đó”.

Trong thời gian giam giữ, ông sống trong buồng biệt lập rộng khoảng 9 m2, có bàn làm việc, bếp nhỏ và nhà vệ sinh riêng. Ông không được sử dụng điện thoại di động, chỉ được gặp người thân 2 lần/tuần và có quyền mượn sách từ thư viện nhà tù.

Bá tước Monte Cristo là tiểu thuyết nổi tiếng xuất bản năm 1846 của đại thi hào Alexandre Dumas.

Sarkozy cũng mang theo ba cuốn sách, gồm hai tập Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas và một cuốn tiểu sử về Chúa Jesus của tác giả Jean-Christian Petitfils. Bá tước Monte Cristo kể về một người bị vu oan, giam cầm 14 năm trước khi trốn thoát và trả thù. Sự trùng hợp này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông Sarkozy có ngầm so sánh bản thân với nhân vật Edmond Dantès, biểu tượng nổi bật trong văn học Pháp về người vô tội bị kết án oan.

Cuốn tiểu sử Jesus cũng mang tính biểu tượng. Tác phẩm này khai thác cuộc đời Chúa Kito từ góc nhìn lịch sử, tách biệt khỏi các khuôn mẫu tôn giáo, thể hiện tinh thần chiêm nghiệm của người viết. Theo giới quan sát, hai lựa chọn đọc này phản ánh tâm thế phản kháng và tự lý giải của ông Sarkozy, người vẫn luôn khẳng định mình vô tội.

Ngày 21/10, ông Sarkozy thụ án 5 năm tù giam vì tội “âm mưu hình sự” liên quan đến cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử năm 2007. Tuy nhiên, sau gần ba tuần, Tòa án tại Paris chấp thuận cho ông được thi hành án tại ngoại có kiểm soát trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6/2026. Trước đó, công chúng sẽ có cơ hội đọc những ghi chép đầu tiên về cuộc sống trong tù của ông Sarkozy.