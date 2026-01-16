Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án 5 năm tù

Tòa án Trung tâm Quận Seoul ngày 16/1 tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 5 năm tù giam, trong đó có cáo buộc cản trở lực lượng chức năng thực thi lệnh bắt giữ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến Tòa án Trung tâm Quận Seoul (Hàn Quốc) để dự phiên điều trần ngày 9/7/2025. Ảnh: Reuters.

Tòa án Trung tâm Quận Seoul xác định ông Yoon Suk Yeol phạm tội cản trở cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ đối với ông này, sau khi ông tuyên bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Phiên tuyên án được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông Yoon còn bị kết luận phạm các tội danh khác, bao gồm làm giả tài liệu và không tuân thủ các thủ tục pháp lý bắt buộc khi ban bố thiết quân luật.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ngày 16/1 tuyên bố: “Bị cáo đã lạm dụng quyền lực to lớn của Tổng thống để ngăn chặn việc thi hành các lệnh bắt giữ hợp pháp thông qua lực lượng cận vệ, trên thực tế, bị cáo đã biến các công chức trung thành với Đại Hàn Dân Quốc trở thành công cụ phục vụ an toàn cá nhân và lợi ích cá nhân”.

Theo Reuters, với tội cản trở thi hành công vụ, ông Yoon thậm chí có thể đối mặt mức án lên tới 10 năm tù, bản án 5 năm tù mà tòa vừa tuyên vẫn có thể xem là một sự “nương nhẹ” dành cho ông Yoon.

Cáo buộc cản trở thi hành công vụ đối với ông Yoon liên quan đến việc ông cố thủ trong khu dinh thự hồi tháng 1/2025, đồng thời ra lệnh cho lực lượng cận vệ ngăn các điều tra viên tiếp cận. Sau đó, ông bị bắt giữ trong lần truy bắt thứ hai với sự tham gia của hơn 3.000 cảnh sát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một tổng thống đương nhiệm bị bắt.

Phát biểu bên ngoài tòa ngay sau phán quyết, luật sư Yoo Jung-hwa của ông Yoon cho biết cựu Tổng thống sẽ kháng cáo.

“Chúng tôi lấy làm đáng tiếc khi phán quyết được đưa ra theo hướng bị chính trị hóa”, bà Yoo nói.

Ông Yoon có quyền kháng cáo bản án này theo quy định của pháp luật. Ngoài bản án 5 năm tù, ông Yoon còn đang phải ra hầu tòa trong một vụ án hình sự khác, trong vụ án này, ông bị cáo buộc chủ mưu nổi loạn khi ban bố thiết quân luật không có căn cứ. Tội danh này có thể dẫn tới án tử hình.

Các công tố viên cho rằng cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun đã cố tạo cớ để ban bố thiết quân luật. Dù việc áp đặt thiết quân luật chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, nhưng vụ việc đã gây chấn động Hàn Quốc.

Trong phiên điều trần ngày 9/1, ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng việc ban bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền của tổng thống. Ông Yoon cũng khẳng định động thái ban bố thiết quân luật nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập tìm cách cản trở hoạt động của chính phủ.

Tháng 4/2025, Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất ông Yoon, kết luận ông đã vi phạm nghĩa vụ của người đứng đầu nhà nước.