Cựu Tổng thống Biden cảnh báo

Phát biểu công khai đầu tiên sau điều trị ung thư, ông Joe Biden cảnh báo nước Mỹ đang trải qua “những ngày đen tối”, song kêu gọi người dân giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

“Ngay từ khi lập quốc, nước Mỹ đã là ngọn hải đăng của ý tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại về chính quyền. Ý tưởng ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ đạo quân nào, và chúng ta cũng mạnh mẽ hơn bất kỳ nhà độc tài nào”, ông Biden phát biểu hôm 26/10 tại Boston sau khi nhận Giải Thành tựu trọn đời của Viện Edward M. Kennedy.

Đây cũng là ông lần đầu xuất hiện công khai của cựu Tổng thống Mỹ kể từ khi ông hoàn tất đợt xạ trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển, theo CNN.

Ông Biden nhấn mạnh rằng nền dân chủ Mỹ chỉ có thể vận hành khi có một tổng thống với quyền lực được kiểm soát, một quốc hội hoạt động hiệu quả và một hệ thống tư pháp độc lập. Trong bối cảnh chính phủ liên bang đang trải qua đợt đóng cửa dài thứ hai trong lịch sử, ông Biden cho rằng ông Trump đã lợi dụng việc ngừng cấp ngân sách để mở rộng quyền điều hành.

“Thưa các bạn, tôi không thể tô hồng mọi chuyện. Đây thực sự là những ngày đen tối”, ông nói, song vẫn bày tỏ niềm tin rằng “nước Mỹ sẽ tìm lại kim chỉ nam của mình” và “một lần nữa vươn lên mạnh mẽ, sáng suốt, kiên cường và công bằng hơn, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin”.

Ông Biden ca ngợi những người “dám đứng lên” trước các mối đe dọa: từ các công chức liên bang từ chức để phản đối, cho tới giới học thuật và nghệ sĩ hài bị ông Trump nhắm tới.

“Những người dẫn chương trình đêm khuya vẫn đang kiên định bảo vệ tự do ngôn luận, dù biết rằng sự nghiệp của họ có thể bị đe dọa”, ông nói.

Ông Biden cũng dành lời cảm ơn cho một số chính trị gia Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại các chính sách của chính quyền Trump.

“Nước Mỹ không phải là câu chuyện cổ tích. Suốt 250 năm qua, đó là cuộc giằng co không ngừng - một cuộc đấu tranh sinh tồn giữa hiểm nguy và hy vọng”, ông nhấn mạnh.

Ông kết thúc bài phát biểu bằng lời nhắn nhủ giản dị nhưng kiên cường: “Hãy đứng dậy một lần nữa”.

Joe Biden rời Nhà Trắng vào tháng 1 sau một nhiệm kỳ. Ông rút khỏi cuộc đua tái tranh cử sau màn tranh luận thất bại trước ông Trump, cùng những lo ngại về tuổi tác, sức khỏe và khả năng minh mẫn. Ông tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris, song bà đã thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái.

Hồi tháng 5, văn phòng của Biden thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt di căn xương. Căn bệnh này được đánh giá theo “thang điểm Gleason”, từ 6 đến 10, trong đó các điểm 8, 9 và 10 là dạng ung thư tiến triển nhanh và nguy hiểm. Văn phòng của ông cho biết Biden có điểm 9.

Ông Biden, sẽ bước sang tuổi 83 vào tháng 11, đã hoàn tất liệu trình xạ trị đầu tháng này. Hiện chưa rõ các bước điều trị tiếp theo của ông sẽ là gì. Dự kiến tháng tới, ông sẽ là diễn giả chính trong một sự kiện của Đảng Dân chủ tại Omaha, bang Nebraska.