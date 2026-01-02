Bữa tiệc năm mới biến thành thảm kịch ở Thụy Sĩ

|
Giữa trời tuyết trắng, tiếng cười rộn rã lịm tắt, chỉ còn lại nỗi đau xé lòng bao trùm lên những cuộc đời dang dở. Từ ngày 1/1, những người thân đã đến tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán bar Le Constellation.
|
Theo Reuters, giới chức cho biết phần lớn nạn nhân thiệt mạng đều còn trẻ. Các thi thể bị ngọn lửa tác động nặng nề khiến quá trình xác định danh tính nạn nhân khó khăn, có thể phải mất nhiều ngày.
|
Ông Mathias Reynard, người đứng đầu chính quyền bang Valais (Thụy Sĩ), cho biết các chuyên gia đang sử dụng dữ liệu nha khoa và mẫu ADN để phục vụ công tác nhận dạng. “Tất cả những việc này đều là cần thiết, bởi thông tin quá đau lòng và nhạy cảm. Chúng tôi không thể thông báo gì cho các gia đình nếu chưa chắc chắn 100% về thông tin”, ông Reynard nói. Trong ảnh, chỉ huy lực lượng cứu hộ và cứu hỏa ACCM, ông David Vocat, đặt một con gấu bông tưởng niệm bên ngoài quán bar Le Constellation.
|
Hiện tại, nhiều người đang tìm kiếm thông tin về người thân có mặt tại quán bar Le Constellation, nhiều đại sứ quán cũng khẩn trương xác minh có công dân của nước mình trong số các nạn nhân của vụ nổ hay không. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất tại Thụy Sĩ trong nhiều năm trở lại đây.
|
Bác sĩ Robert Larribau, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Geneva, xác nhận khoảng 50 người đã bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Do các trung tâm điều trị bỏng tại Thụy Sĩ rơi vào tình trạng quá tải, nhiều nạn nhân vụ cháy quán bar buộc phải chuyển sang các nước láng giềng để cấp cứu. Trong ảnh, người thân đau đớn thương tiếc các nạn nhân bên ngoài quán bar Le Constellation ở Crans-Montana.
|
Để tưởng niệm những người đã khuất, Thụy Sĩ sẽ treo cờ rủ trên toàn quốc trong 5 ngày. Ngay trong ngày hôm qua, nhiều người dân đã đến hiện trường vụ cháy để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân.
|
Nguyên nhân vụ nổ và hỏa hoạn hiện vẫn chưa được xác định. Nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết những điều tra ban đầu cho thấy đây là tai nạn, không phải một vụ tấn công.
|
Một số lời kể của nhân chứng cùng các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trần tầng hầm của quán bar có thể đã bốc cháy khi các ngọn nến pháo sáng bị đặt quá gần nhau, đây là loại nến có khả năng tạo ra các tia lửa nhỏ, lấp lánh như pháo hoa khi đốt. Trong ảnh, người dân bản địa tham dự lễ cầu nguyện tại một nhà thờ sau vụ cháy và nổ tại quán bar Le Constellation.
|
Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng gần hiện trường quán bar Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Khu vực xung quanh quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, vì vậy, nhiều người mang hoa tới đặt ở những địa điểm gần khu vực quán bar Le Constellation.
|
Một du khách có tên Kean Sarbach, 17 tuổi, cho biết đã hỏi thăm bốn người thoát ra khỏi vụ hỏa hoạn ở quán bar Le Constellation, tất cả họ đều kể rằng ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Trong ảnh, lực lượng cứu hộ làm việc bên ngoài quán bar Le Constellation.
|
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana nằm trên dãy Alps, phần thuộc lãnh thổ Thụy Sĩ, tọa lạc trên một cao nguyên nằm ở độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển. Nơi đây có tầm nhìn bao quát dãy Alps, phần thuộc bang Valais.
|
Khu trượt tuyết Crans-Montana từ lâu đã thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng. Tài tử người Anh Roger Moore, người thủ vai James Bond, từng sinh sống tại đây cho đến khi qua đời năm 2017. Người mẫu Đức Claudia Schiffer, diễn viên người Anh Hugh Grant, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đều từng ghé thăm khu nghỉ dưỡng này.
|
Khu nghỉ dưỡng Crans-Montana thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, trong đó có giải golf Omega European Masters (thu hút hơn 48.000 khán giả) hay Cúp Thế giới trượt tuyết Alpine (thu hút khoảng 37.000 người tham dự). Mỗi năm, Crans-Montana đón khoảng 3 triệu lượt du khách, cao gấp nhiều lần so với dân số địa phương chỉ khoảng 10.500 người.
|
Theo dữ liệu của Ủy ban Du lịch & Hội nghị Crans-Montana, trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2024, du khách Thụy Sĩ chiếm 66% tổng số lượt lưu trú tại khách sạn. Trong ảnh là một góc hiện trường tại quán bar Le Constellation.
|
Crans-Montana có khoảng 140 km đường trượt tuyết, cùng các tuyến đường phục vụ đạp xe địa hình, đường mòn đi bộ, cùng nhiều sân golf. Khu nghỉ dưỡng có tổng cộng gần 2.700 giường khách sạn và nhiều căn hộ phục vụ khách du lịch. Trong ảnh, trực thăng cứu thương bay gần bệnh viện Valais, nơi tiếp nhận các nạn nhân của vụ cháy và nổ tại quán bar Le Constellation.
|
Máy bay cứu thương và xe cứu thương tập kết tại sân bay Sion sau vụ cháy và nổ tại quán bar Le Constellation.
