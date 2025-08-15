Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cứu sống công nhân bị điện giật ngưng tim, ngừng thở

  • Thứ sáu, 15/8/2025 12:23 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Khi đang làm việc tại công trường gần bệnh viện, 2 công nhân không may bị điện giật. Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu giúp 2 người này qua cơn nguy kịch và chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị phục hồi.

Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Nhận thông tin, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. 2 công nhân này, một người 38 tuổi, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và một người 51 tuổi, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Clip điện giật khiến hai công nhân ngưng tim Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Khi các bác sĩ tiếp cận, cả 2 người này đã bất tỉnh, có nhiều vết bỏng do điện, trong đó 1 người có dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở. Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình.

Dien giat anh 1

Hiện trường điện giật khiến 2 công nhân nguy kịch.

Các bác sĩ tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí qua bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch, đồng thời phối hợp nhiều chuyên khoa để xử trí tổn thương do bỏng điện. Sau khoảng 15 phút cấp cứu, người bệnh có mạch trở lại và huyết áp cải thiện. Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, 2 bệnh nhân này được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Loạt cột điện gió trên biển Vĩnh Long gãy đổ

Sóng to, gió lớn ập tới khiến tàu rải dây điện bị giật mạnh, làm căng dây, rung lắc, gãy đổ hơn 10 trụ điện đường dây 22 kV của nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 ở Vĩnh Long.

11:00 12/8/2025

Cần cẩu va dây điện, hai người thương vong ở TP.HCM

Khi xe đang cẩu cống và giàn giáo thì trúng vào dây điện. Hai người bị điện giật, phụ xe tử vong, tài xế ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

19:10 11/8/2025

Vui chơi tại sân bóng, bé gái bị điện giật tử vong

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân bóng gần nhà, bé gái 13 tuổi ở Hà Tĩnh bị điện giật tử vong.

16:00 21/7/2025

https://vov.vn/xa-hoi/cuu-song-cong-nhan-bi-dien-giat-ngung-tim-ngung-tho-post1222768.vov

Thanh Hiếu/VOV Miền Trung

Điện giật ngưng tim ngừng thở cứu sống côn nhân tai nạn lao động

    Đọc tiếp

    Xe tai gay am anh, CSGT TP.HCM quyet liet lap lai trat tu giao thong hinh anh

    Xe tải gây ám ảnh, CSGT TP.HCM quyết liệt lập lại trật tự giao thông

    45 phút trước 12:32 15/8/2025 Xã hội Xã hội

    0

    Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Công an TP.HCM đang tăng cường kiểm soát tốc độ của xe vận tải trên những tuyến đường trọng điểm. Đây là một trong những giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tình trạng mất an toàn giao thông do nhóm phương tiện này gây ra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý