Cứu sống công nhân bị điện giật ngưng tim, ngừng thở

Khi đang làm việc tại công trường gần bệnh viện, 2 công nhân không may bị điện giật. Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu giúp 2 người này qua cơn nguy kịch và chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị phục hồi.

Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Nhận thông tin, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. 2 công nhân này, một người 38 tuổi, trú tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và một người 51 tuổi, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Khi các bác sĩ tiếp cận, cả 2 người này đã bất tỉnh, có nhiều vết bỏng do điện, trong đó 1 người có dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở. Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình.

Các bác sĩ tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí qua bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch, đồng thời phối hợp nhiều chuyên khoa để xử trí tổn thương do bỏng điện. Sau khoảng 15 phút cấp cứu, người bệnh có mạch trở lại và huyết áp cải thiện. Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, 2 bệnh nhân này được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.