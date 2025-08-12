Loạt cột điện gió trên biển Vĩnh Long gãy đổ

Sóng to, gió lớn ập tới khiến tàu rải dây điện bị giật mạnh, làm căng dây, rung lắc, gãy đổ hơn 10 trụ điện đường dây 22 kV của nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 ở Vĩnh Long.

Sáng 12/8, thông tin với PV Tiền Phong, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, xác nhận sự cố trên. Sở đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với nhà đầu tư kiểm tra, khắc phục sự cố gãy đổ các cột đường dây 22 kV nối các trụ phát điện của nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 ở xã Thạnh Hải.

Hình ảnh các trụ đường dây ngã đổ được người dân ghi lại.

“Sở cũng đã yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu chuyển đường dây cáp nổi như hiện nay qua thành cáp ngầm để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại, đảm bảo mỹ quan”, ông Tuấn nói thêm.

Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre (chủ đầu tư nhà máy điện gió Thạnh Hải 1) cho biết, sự cố xảy ra chiều 9/8. Nguyên nhân bước đầu do thời tiết thay đổi, gió đột ngột mạnh, sóng cao trong lúc đội vận hành đang tiến hành công tác bảo trì, bảo dưỡng và kéo 1 đoạn đường dây cáp quang phía dưới.

"Có thể trong quá trình kéo dây sóng gió mạnh lên bất ngờ, tàu bị giật mạnh làm căng dây, cộng với gió lớn làm rung lắc nghiêng đổ một cột vị trí trụ 12", chủ đầu tư lý giải.

Các trụ điện liên kết với nhau bằng dây dẫn, nên khi trụ 12 ngã ra hướng phía ngoài kéo đổ tiếp trụ 11 đến vị trí đấu nối trong bờ (vị trí 0). Tổng có 13 trụ điện bị gãy đổ, trong đó có 11 trụ ngoài biển và hai trụ trên bờ.

Chủ đầu tư cho rằng, trong quá trình thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, đội vận hành luôn tuân thủ các quy trình đảm bảo an toàn lao động và phương án thi công, nên khi nghiêng đổ không ảnh hưởng đến người và phương tiện. Mạng truyền tải cũng có hệ thống giám sát an toàn điện và rơ-le tự động ngắt từ phòng điều khiển trung tâm và trụ tua-bin, nên khi bị nghiêng đổ cột, hệ thống tự động ngắt hết nguồn điện.

Việc nghiêng đổ xảy ra trên một số vị trí đường dây chỉ tạm thời ảnh hưởng đến vận hành phần đường dây truyền tải nội bộ của nhà máy. Hiện tại đơn vị đang lên phương án tiếp tục bảo trì, bảo dưỡng nhà máy trước mùa gió sắp tới.

Dự án Nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải - Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) do Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 4 nhà máy Thạnh Hải 1, 2, 3, 4 với 28 tuabin gió, có tổng công suất 120 MW. Trong đó, giai đoạn 1 dự án khánh thành và phát điện từ năm 2022.