Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cần cẩu va dây điện, hai người thương vong ở TP.HCM

  • Thứ hai, 11/8/2025 19:10 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Khi xe đang cẩu cống và giàn giáo thì trúng vào dây điện. Hai người bị điện giật, phụ xe tử vong, tài xế ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 11/8, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Can cau day dien TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Phết (SN 1980, quê An Giang) điều khiển xe ô tô biển số: 61C-538.79 chở ông Trần Minh Dũng (SN 1959, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty CP Gạch ngói Thạch Bàn số 3 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp, TP.HCM), đến kiểm tra nhân viên làm việc.

Khi tới nơi, cả hai phát hiện anh Nguyễn Thanh Lành (SN 1983, ngụ TP.HCM) cùng anh Trịnh Đại Phát (SN 2005, quê Cần Thơ) đang cẩu cống và giàn giáo thì cần cẩu trúng dây điện.

Anh Trịnh Đại Phát, phụ xe cẩu bị điện giật tử vong. Tài xế Nguyễn Thanh Lành bị ngất xỉu được đưa đến Bệnh viện Châu Thành cấp cứu.

Ngay sau khi biết được vụ việc, Công an phường Tân Hiệp, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và Viện kiểm sát khu vực 17 đã đến hiện trường phối hợp xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

2 xe khách dừng chắn hết đường, xe máy phải leo vỉa hè ở TP.HCM

Hai xe khách dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự (TP.HCM) chắn hết làn đường buộc nhiều người đi xe máy phải leo vỉa hè.

5 giờ trước

Đường TP.HCM ngập nửa mét sau trận mưa lớn

Cơn mưa lớn tối 10/8 khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông ùn tắc, người dân di chuyển khó khăn.

22 giờ trước

Gia đình 7 người thoát chết khi ôtô bốc cháy ở TP.HCM

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

15:34 9/8/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/can-cau-va-day-dien-2-nguoi-thuong-vong-post1768353.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cần cẩu dây điện TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cần cẩu dây điện Cần cẩu TP.HCM Công an TP.HCM Hai người thương vong

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý