Cựu sao Real Madrid kiện FIFA đòi 56 triệu bảng

Lassana Diarra tiếp tục cuộc chiến pháp lý kéo dài với FIFA, liên quan đến quy định chuyển nhượng trong quá khứ.

Diarra kiện FIFA.

Diarra trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt một thập kỷ với FIFA, xuất phát từ việc cựu tiền vệ này bị buộc phải trả 8,8 triệu bảng do vi phạm hợp đồng tại câu lạc bộ cũ Lokomotiv Moscow vào năm 2014.

Khi đó, FIFA cấm Diarra thi đấu trong 15 tháng vì cựu danh thủ này tự ý chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Nga. Điều này xảy ra sau một tranh chấp liên quan đến việc Lokomotiv cố gắng giảm lương của Diarra dựa trên phong độ thi đấu.

Diarra xem xét gia nhập Charleroi ở giải Bỉ nhưng bị từ chối khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đứng về phía FIFA. Diarra khởi kiện vào năm 2015, cho rằng anh bị ngăn cản vụ chuyển nhượng do FIFA từ chối cấp Giấy Chứng nhận Chuyển nhượng Quốc tế cần thiết để đăng ký với Liên đoàn Bóng đá Bỉ.

Khi thương vụ này thất bại, Diarra cho rằng hành động của FIFA vi phạm Luật lao động châu Âu. Vào tháng 10/2024, Tòa án Công lý châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho Diarra, cho rằng một số quy định của FIFA về chuyển nhượng cầu thủ vi phạm luật pháp của Liên minh châu Âu.

Diarra lỡ cơ hội sang Bỉ thi đấu.

Theo BBC, Diarra từng hy vọng rằng FIFA và RBFA sẽ liên hệ với anh để đạt được một thỏa thuận tài chính. Nhưng sau một thời gian chờ đợi mà không có bất kỳ liên lạc nào, cựu tiền vệ này quyết định yêu cầu 56 triệu bảng tiền bồi thường qua vụ kiện.

"Tôi buộc phải chiến đấu trong cuộc chiến pháp lý này từ tháng 8/2014", Diarra nói. "Tôi làm điều này cho chính mình, cho tất cả cầu thủ trẻ, những người ít nổi tiếng hơn, không có khả năng tài chính và tâm lý để chống lại FIFA trước tòa án".

Diarra nhận được sự ủng hộ trong cuộc chiến pháp lý với FIFA từ các hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp như FifPro, FifPro Europe, và UNFP của Pháp, cũng như tổ chức Justice for Players (JfP) đến từ Hà Lan.

