Cựu sao MU đối mặt án tù

Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

Anderson từng khoác áo Manchester United.

Hôm 3/9, theo truyền thông Brazil, một thẩm phán tòa án gia đình ở Porto Alegre - quê hương của Anderson - ra quyết định buộc cựu cầu thủ này phải nộp đủ số tiền nợ, nếu không sẽ phải thụ án 30 ngày tù giam. Cựu tiền vệ 37 tuổi sẽ bị giam giữ theo chế độ “khép kín” trong trường hợp nhà tù còn chỗ trống, nghĩa là bị quản thúc nghiêm ngặt.

Nếu các trại giam quá tải, Anderson có thể được áp dụng hình thức “bán mở”, cho phép ra ngoài học tập hoặc lao động công ích ban ngày, rồi quay lại nhà giam vào buổi tối.

Khoản nợ cấp dưỡng của Anderson tính đến ngày 28/7 được xác định là hơn 1 triệu real Brazil, tương đương 142.000 bảng. Dù vụ việc gây nhiều chú ý, Anderson vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào. Luật sư của cựu sao MU, ông Julio Cezar Coitinho Jr, xác nhận vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vì bị ràng buộc bởi lệnh bảo mật hồ sơ.

Anderson, tên đầy đủ là Anderson Luis de Abreu Oliveira, từng được coi là một trong những tài năng Brazil sáng giá khi gia nhập Man United từ Porto năm 2007. Trong 8 năm ở Old Trafford, anh giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và đặc biệt là Champions League 2008. Anh cũng có 8 lần khoác áo đội tuyển Brazil, vô địch Copa America 2007 và giành HCĐ Olympic Bắc Kinh 2008.

Trong sự nghiệp, Anderson từng chơi cho Fiorentina (Italy) và Internacional (Brazil) trước khi giải nghệ sớm ở tuổi 31. Tuy nhiên, sau ánh hào quang sân cỏ, cuộc sống cá nhân của anh vướng không ít rắc rối.

Năm 2020, anh từng bị cáo buộc liên quan tới một vụ rửa tiền trị giá 4,7 triệu bảng thông qua tiền điện tử, song đến nay chưa rõ vụ việc có còn tiếp diễn hay không. Đặc biệt, cựu tiền vệ này gây chú ý khi tiết lộ là cha của 9 người con. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ hình ảnh và gọi các con là “những báu vật”.

Anderson từng kể về quãng thời gian đầu khi sang Anh thi đấu, anh và đồng đội Nani được Cristiano Ronaldo cưu mang, cho ở nhờ gần một năm tại căn biệt thự của CR7. “Ronaldo đưa chúng tôi đi tập, lo cho từng bữa ăn. Nhà anh ấy có bể bơi, jacuzzi và cả sân tennis. Với anh, chúng tôi có thể ở đó bao lâu cũng được”, Anderson nhớ lại.

Khi còn khoác áo CLB Leixões SC (Bồ Đào Nha), cựu danh thủ Lê Công Vinh có dịp quen biết và trở nên thân thiết với Anderson. Mối quan hệ ấy càng gắn bó hơn vào mùa hè năm 2010, khi Công Vinh trong giai đoạn điều trị chấn thương dây chằng, còn Anderson trở lại Bồ Đào Nha nghỉ hè.

Suốt quãng thời gian đó, cả hai dành nhiều ngày bên nhau, chia sẻ và xây dựng một tình bạn khăng khít, trở thành kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp và cuộc sống của Công Vinh.