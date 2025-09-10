Phát hiện thú vị của tuyển Anh

|
Anderson (23) tỏa sáng trước Serbia. Ảnh: Reuters.
Kết hợp cùng Declan Rice ở khu trung tuyến, Anderson có ngày thi đấu xuất sắc khi giúp tuyển Anh áp đảo hàng tiền vệ của Serbia. Anh chơi trọn vẹn cả trận, thực hiện 93 lần chạm bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89%. Ngoài ra, Anderson tung ra 5 đường chuyền dài chuẩn xác, thắng 4 pha tranh chấp và có 3 lần tắc bóng thành công.
Chứng kiến màn trình diễn này, người hâm mộ tuyển Anh kêu gọi HLV Thomas Tuchel trao thêm cơ hội cho tiền vệ đang khoác áo Nottingham Forest. “Anderson chính là mảnh ghép còn thiếu bên cạnh Rice", một CĐV bình luận trên X. Một tài khoản khác nhận xét: “Cậu ấy có màn trình diễn đơn giản mà hiệu quả, trở thành đối tác ăn ý của Rice".
Một người hâm mộ khác cho rằng: “Anderson sẽ sớm trở thành món hàng hot được nhiều CLB săn đón sau trận đấu này".
Ngay cả HLV Tuchel cũng dành lời khen: “Cậu ấy xứng đáng được tung hô. Anderson làm tốt vai trò ở CLB cũng như trong màu áo U21. Khi xem Anderson thi đấu cho đội U21, tôi đã tin rằng cậu ấy sẽ là một số 6 phù hợp nhờ nền tảng thể chất mạnh mẽ".
Ở cấp CLB, Anderson ra sân trọn vẹn 3 trận cho Nottingham Forest tại Premier League mùa này. Tiền vệ 22 tuổi này hứa hẹn trở thành nhân tố quan trọng dưới thời tân HLV Ange Postecoglou.
