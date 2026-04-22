Cựu sao La Liga đối mặt 9 năm tù vì án tình dục

Sự nghiệp của Alvaro Aguado đứng trước cú sụp đổ lớn khi công tố Tây Ban Nha đề nghị mức án 9 năm tù vì cáo buộc xâm hại tình dục.

Aguado gần như đánh mất sự nghiệp.

Bóng đá Tây Ban Nha vừa đón thêm một vụ việc gây chấn động khi Viện Công tố đề nghị mức án 9 năm tù đối với Alvaro Aguado, cựu tiền vệ của Espanyol.

Theo hồ sơ truy tố, Aguado bị cáo buộc xâm hại tình dục một nữ nhân viên CLB trong nhà vệ sinh nam của hộp đêm Opium tại Barcelona vào rạng sáng 24/6/2024, thời điểm đội bóng tổ chức ăn mừng tấm vé thăng hạng La Liga.

Công tố viên cho biết nạn nhân khi đó ở trong trạng thái choáng váng do sử dụng đồ uống có cồn, nhưng không mất ý thức hoàn toàn. Hồ sơ nêu rằng cô yêu cầu bị cáo dừng lại và nói rõ không muốn quan hệ tình dục.

Sau vụ việc, nạn nhân được xác định chịu tổn thất tinh thần cùng các di chứng tâm lý kéo dài. Vì vậy, ngoài án tù, phía công tố còn yêu cầu Aguado bồi thường tổng cộng 65.000 euro.

Trong đó, 55.000 euro dành cho tổn thất tinh thần và 10.000 euro liên quan đến hậu quả tâm lý mà nạn nhân phải điều trị.

Ngoài ra, Viện Công tố đề nghị áp dụng biện pháp quản chế trong 10 năm sau khi mãn hạn tù. Aguado cũng bị yêu cầu không được tiếp cận nạn nhân trong phạm vi 1.000 mét và không được liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào trong 8 năm sau khi ra tù.

Hiện Aguado được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Vụ việc tạo thêm sức ép lên hình ảnh bóng đá Tây Ban Nha, vốn nhiều lần bị ảnh hưởng bởi các bê bối ngoài sân cỏ trong những năm gần đây.

Với Aguado, người từng được xem là tiền vệ giàu tiềm năng, tương lai nghề nghiệp giờ bị phủ bóng đen nghiêm trọng. Nếu bị kết tội, anh không chỉ đối mặt án phạt nặng mà gần như chắc chắn đánh mất toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao.