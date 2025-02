Cựu sao Barca nói Real Madrid mạnh nhất thế giới

Sau trận, cầu thủ khoác áo Barcelona giai đoạn 2018-2020, cho hay: "Chúng tôi luôn cố gắng chơi tốt nhất có thể và muốn giành chiến thắng. Nhưng khi đối đầu Real Madrid tại Bernabeu, với tôi, họ là đội bóng mạnh nhất thế giới và có sự tự tin cực cao. Dù đối thủ là ai, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng với sự tôn trọng tối đa".

Arthur cũng dành lời khen đặc biệt cho bàn thắng tuyệt đẹp của Luka Modric: "Đó là khoảnh khắc thiên tài. Không có chiến thuật nào có thể ngăn cản được một cú sút như vậy. Tôi chúc mừng Modric sau trận đấu vì đó thực sự là một bàn thắng ở đẳng cấp cao".

Sau khi rời Barcelona năm 2020, Arthur chuyển đến Juventus với giá 72 triệu euro, nhưng không thể khẳng định được vị trí tại Serie A. Anh lần lượt được cho mượn tại Liverpool, Fiorentina và giờ là Girona với hy vọng tìm lại phong độ đỉnh cao.

Trở lại thi đấu sau thời gian dài vắng bóng, Arthur thừa nhận: "Tôi đã hy sinh tài chính để đến đây, nhưng Girona cũng nỗ lực rất nhiều để có được tôi".

Trên sân Bernabeu, Real Madrid gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Girona để san bằng khoảng cách về điểm số với Barcelona trong cuộc đua vô địch. Ba điểm có được trận này giúp Real Madrid đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, với 54 điểm ngang bằng đội dẫn đầu Barca, nhưng kém đối thủ về chỉ số phụ.

