Pháp luật

Cựu phó phòng kinh doanh công ty dầu khí tham ô hơn 5 tỷ đồng

  • Thứ ba, 19/5/2026 16:27 (GMT+7)
Trong 3 tháng, Nguyễn Thế Anh đã kê khai khống số lượng nhớt tồn kho của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1985, trú xã Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thế Anh.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng tại Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Cửu Long trong giai đoạn năm 2022-2024, được phân công phụ trách phòng bán lẻ, nhớt.

Trong thời gian tháng 10-12/2023, Nguyễn Thế Anh đã kê khai khống số lượng nhớt tồn kho của Công ty CP Thương mại dầu khí Cửu Long, qua đó chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng.

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

