Thế giới

Cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc bị khai trừ Đảng

  • Thứ sáu, 6/2/2026 19:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo thông báo của các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc ngày 6/2, ông Lâm Cảnh Trân (Lin Jingzhen), cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc, đã bị khai trừ Đảng do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trung Quoc anh 1

Ông Lâm Cảnh Trân (Lin Jingzhen), cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Theo China Daily, ông Lâm Cảnh Trân (hiện 60 tuổi) đã bị đưa vào diện điều tra từ tháng 9/2025. Cuộc điều tra do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Nhà nước tiến hành.

Kết quả điều tra cho thấy ông Lâm đã tàng trữ, đọc và phát tán các ấn phẩm có vấn đề chính trị nghiêm trọng, nhận quà tặng trái quy định, tham gia các buổi tiệc và chuyến đi có thể ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ, nhận dịch vụ đi lại không đúng quy định, thường xuyên lui tới các câu lạc bộ tư nhân.

Ngoài ra, ông Lâm còn để xảy ra sai phạm trong quá trình tuyển dụng nhân sự nhằm đổi lấy lợi ích vật chất, nắm giữ cổ phần trái phép tại các công ty chưa niêm yết, để người khác chi trả những khoản chi lẽ ra bản thân phải tự chi.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Lâm đã lợi dụng quyền hạn liên quan đến tín dụng để phục vụ lợi ích cá nhân, tham gia các giao dịch “đổi quyền lấy tiền” quy mô lớn, lợi dụng vị trí công tác để giúp người khác trục lợi trong các lĩnh vực như cho vay và huy động vốn, đồng thời nhận trái phép số tiền và tài sản có giá trị lớn.

Căn cứ các quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà chức trách Trung Quốc quyết định khai trừ ông Lâm ra khỏi Đảng, tịch thu toàn bộ các khoản thu lợi bất hợp pháp, chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để tiếp tục xem xét, xử lý theo pháp luật.

An Hòa

Trung Quốc Trung Quốc Pháp Ngân hàng Trung Quốc Khai trừ Đảng Cộng sản vi phạm kỷ luật

