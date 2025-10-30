Cựu HLV tuyển Italy muốn dẫn Indonesia

Ngay sau khi chính thức chấm dứt hợp tác với Patrick Kluivert, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) liên hệ với nhiều huấn luyện viên giàu kinh nghiệm cho vị trí dẫn dắt tuyển Indonesia.

Theo Bola, ba ứng cử viên nổi bật cho ghế HLV trưởng "Timnas Indonesia" bao gồm: Roberto Donadoni, cựu huấn luyện viên Parma và Napoli, từng dẫn dắt tuyển Italy tại Euro 2008. Với kinh nghiệm phong phú ở Serie A và khả năng xây dựng lối chơi tấn công, Donadoni được xem là lựa chọn lý tưởng để nâng tầm "Garuda".

Juan Carlos Osorio, nhà cầm quân người Colombia nổi tiếng với thời gian dẫn dắt tuyển Mexico từ 2015-2018, đưa đội bóng này vào vòng 1/8 World Cup 2018 cũng là ứng viên sáng giá khác.

Cuối cùng là Oscar Garcia, HLV người Tây Ban Nha, từng dẫn dắt Brighton & Hove Albion, Girona và các CLB Thụy Sĩ như Red Bull Salzburg. Với triết lý bóng đá kiểm soát và phát triển tài năng trẻ, Garcia được đánh giá cao nhờ khả năng thích nghi với môi trường đa văn hóa, phù hợp với đội hình đang kết hợp giữa cầu thủ bản địa và nhập tịch của Indonesia.

Mặc dù PSSI sẽ cân nhắc thêm trước khi đưa ra quyết định, Chủ tịch Liên đoàn kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir nhấn mạnh nhu cầu tìm kiếm huấn luyện viên ngoại quốc mới, đồng thời loại trừ khả năng quay lại với cựu HLV Shin Tae-yong.

Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 không chỉ dẫn đến sự ra đi của Kluivert mà còn làm dấy lên chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn, với nhiều ý kiến cho rằng PSSI sai khi sa thải Shin Tae-yong – HLV đưa Indonesia vào vòng loại thứ ba lần đầu tiên trong lịch sử.