Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tuyên án 7 năm tù vì nhận hối lộ

Ngày 26/6, Tòa án Hàn Quốc tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee 7 năm tù, sau khi kết luận bà nhận hối lộ là các món quà xa xỉ, gồm trang sức và túi xách hàng hiệu.

Bà Kim Keon Hee, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, vừa lĩnh thêm bản án 7 năm tù vì nhận hối lộ. Ảnh: Reuters.

Theo phán quyết của Tòa án Trung tâm Seoul, bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đã nhận các khoản hối lộ cả trước và trong thời gian chồng bà giữ chức Tổng thống.

Theo Reuters, thẩm phán chủ tọa kết luận bà Kim đã sử dụng vị thế Đệ nhất phu nhân để tác động giúp một số cá nhân có được các vị trí trong chính phủ hoặc Quốc hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của họ.

Danh sách quà tặng mà tòa xác định là hối lộ gồm một dây chuyền của Van Cleef & Arpels, một trâm cài Tiffany và một đôi hoa tai Graff.

Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc nhận một tượng rùa bằng vàng, một túi xách Dior, một đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 39 triệu won (khoảng 25.350 USD ) và một bức tranh trị giá 140 triệu won (hơn 91.000 USD ).

Theo thẩm phán, hành vi của cựu Đệ nhất phu nhân đã gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng vào tính công bằng trong việc bổ nhiệm các vị trí công.

Tòa án cho biết những người đưa hối lộ gồm chủ một công ty xây dựng muốn xin một vị trí trong chính phủ cho con rể, một mục sư mong muốn mở rộng quan hệ với các quan chức cấp cao, cựu hiệu trưởng một trường đại học tư, và giám đốc điều hành một công ty bán robot.

Ngoài mức án 7 năm tù, tòa còn tuyên phạt bà Kim 64,8 triệu won ( 42.150 USD ), tịch thu các tài sản được xác định là hối lộ nếu có thể thu hồi. Hiện bà Kim phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, luật sư của bà cho biết sẽ kháng cáo, đồng thời cáo buộc thẩm phán đã phóng đại những chứng cứ bất lợi đối với bà. Bà Kim thừa nhận có nhận quà tặng nhưng khẳng định những món quà này không đi kèm bất kỳ yêu cầu hay thỏa thuận nào về việc đổi lấy sự ưu ái.

Hiện bà Kim đang thụ án sau khi bị kết tội thao túng giá cổ phiếu và nhận hối lộ trong một vụ án khác. Hồi tháng 4, bà đã bị tuyên phạt 4 năm tù đối với các cáo buộc này.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng đang bị giam giữ, sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật gây nhiều tranh cãi hồi năm 2024.