Cựu CEO Disney sắp kể chuyện hậu trường cuộc trở lại đầy sóng gió

Bob Iger sẽ xuất bản hồi ký mới vào tháng 3/2027, kể về giai đoạn trở lại điều hành Disney giữa khủng hoảng quản trị, đình công ở Hollywood và sức ép từ AI.

Nhà xuất bản Random House mới đây công bố cuốn sách One Last Time: Managing Crisis and Building Resilience at Disney của Robert Iger, cựu CEO Walt Disney dự kiến phát hành ngày 2/3/2027, do Iger đồng tác giả với Dan Schwerin.

Theo giới thiệu của nhà xuất bản, tác phẩm tập trung vào nhiệm kỳ thứ hai của Iger tại Disney, giai đoạn 2022-2026. Đây là thời kỳ tập đoàn giải trí Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sức ép tài chính, tinh thần nhân viên suy giảm đến những thay đổi sâu sắc trong ngành truyền thông.

Cuốn sách dự kiến có 256 trang, tiếp nối hồi ký Hành trình một đời người xuất bản năm 2019, trong đó Iger kể lại 15 năm lãnh đạo Disney và quá trình đưa tập đoàn mở rộng thông qua các thương vụ lớn.

Iger rời vị trí CEO Disney năm 2020, nhường quyền điều hành cho Bob Chapek nhưng vẫn giữ vai trò chủ tịch điều hành. Tháng 11/2022, ông bất ngờ trở lại vị trí CEO tập đoàn giải trí này.

Khi đó, Disney chịu sức ép từ sự suy giảm của truyền hình truyền thống, chi phí phát triển dịch vụ phát trực tuyến và những thay đổi trong thói quen tiêu dùng nội dung. Ngành rạp chiếu phim cũng chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch, khiến việc duy trì tăng trưởng và lợi nhuận trở nên khó khăn hơn.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Iger còn phải xử lý hai cuộc đấu tranh quyền lực với cổ đông, các cuộc đình công của giới biên kịch và diễn viên Hollywood năm 2023, cùng những tranh cãi liên quan đến chương trình Jimmy Kimmel Live! trên ABC.

Theo Random House, cuốn sách sẽ đề cập cách Iger đưa ra quyết định trong điều kiện áp lực cao, khi thông tin chưa đầy đủ và các bên liên quan có những ưu tiên khác nhau.

Một trong những vấn đề lớn nhất trong lần trở lại của Iger là kế hoạch chuẩn bị cho CEO kế nhiệm. Việc Chapek rời vị trí sau chưa đầy ba năm cho thấy những khó khăn trong chuyển giao quyền lực tại một tập đoàn có quy mô và hoạt động phức tạp như Disney.

Iger cũng phải tìm cách củng cố niềm tin của nhân viên, khách hàng và cổ đông, đồng thời xác định lại hướng đi của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo nhà xuất bản, sách sẽ bàn về cách Disney duy trì các giá trị cốt lõi trong bối cảnh phân cực xã hội, sức ép chính trị và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

"Đây là câu chuyện về sự trở lại", Iger chia sẻ trong thông báo giới thiệu sách, nhấn mạnh hành trình đưa Disney trở về với những giá trị cốt lõi và những bài học lãnh đạo rút ra từ quá trình này.

Cuốn hồi ký mới dự kiến nối tiếp thành công của Hành trình một đời người, tác phẩm từng lọt danh sách sách bán chạy của New York Times.

Khác với cuốn trước tập trung vào quá trình xây dựng sự nghiệp và mở rộng Disney, One Last Time đi sâu vào những thách thức khi một lãnh đạo kỳ cựu phải trở lại giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp trong giai đoạn biến động.