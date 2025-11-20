Đất đá từ bờ taluy đổ ập xuống căn nhà của người dân ở Đà Lạt, nhiều người tháo chạy kịp thời, riêng bé gái 8 tuổi bị mắt kẹt bên trong.

Tối 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khơi thông đất đá, giải cứu bé gái 8 tuổi bị kẹt trong đống đổ nát sau vụ sạt lở trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Lực lượng chức năng đào bới đất đá tìm kiếm bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt sau vụ sạt lở.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương đổ ập xuống nhà dân bên trong con hẻm thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Lúc này, nhiều người trong nhà kịp chạy ra ngoài thoát thân, riêng bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 19h10, bé gái được lực lượng chức năng giải cứu, đưa ra ngoài an toàn, giao cho gia đình chăm sóc.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn.

Cũng trong tối 19/11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một người đàn ông bị lũ cuốn trôi mất tích.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm) trên địa bàn thôn Đông Mang (xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong lúc làm việc tại trang trại nuôi cá tầm.

Theo người dân, vào thời điểm trên, tại xã Lạc Dương xảy ra mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh. Lúc này, sợ nước lũ chảy vào trang trại nuôi cá tầm nên ông Thắng tìm cách gia cố bờ đê ngăn lũ thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, UBND xã Lạc Dương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

