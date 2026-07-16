Cúp vàng ASEAN Hyundai Cup 2026 xuất hiện tại FPT Tower

Sáng 16/7, chiếc cúp vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 ra mắt người hâm mộ tại sự kiện Trophy Show của FPT Play, mở đầu cho chuỗi hoạt động đồng hành cùng tuyển Việt Nam.

Trở lại sau chu kỳ 2 năm, ASEAN Hyundai Cup 2026 chính thức khởi tranh từ 24/7 đến 26/8. FPT Play tiếp tục là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng và truyền thông giải đấu này tại Việt Nam, qua đó truyền tải trọn vẹn hình ảnh của “những chiến binh sao vàng” trên con đường bảo vệ ngôi vương tại giải đấu hàng đầu khu vực ở cấp độ đội tuyển.

Mở đầu chuỗi hoạt động đồng hành giải đấu, FPT Play tổ chức sự kiện Trophy Show vào sáng 16/7 tại tòa nhà FPT Tower, giới thiệu chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á đến khán giả. Đây cũng là điểm đến đầu tiên trong chặng dừng Hà Nội trên hành trình rước cúp xuyên quốc gia (Trophy Tour).

Thủ môn Dương Hồng Sơn và cựu tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh. Ảnh: FPT Play.

Sự kiện đặc biệt hơn với sự xuất hiện của thủ môn Dương Hồng Sơn và tiền đạo Thạch Bảo Khanh - hai trong những tuyển thủ góp phần mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá Việt Nam năm 2008. Trong phần tọa đàm giao lưu, hai cựu tuyển thủ ôn lại khoảnh khắc xúc động trong quá khứ đồng thời bày tỏ tin tưởng vào lứa cầu thủ hiện tại sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.

Thời lượng diễn ra trong buổi sáng, sự kiện Trophy Show vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh check-in. Theo lịch trình, chiếc cúp tiếp tục được trưng bày tại Tràng Tiền Plaza (phường Cửa Nam, Hà Nội) trong hai ngày 18-19/7 và kết thúc hành trình tại Kota Kasablanka (Indonesia) vào ngày 25/7.

ASEAN Hyundai Cup 2026 đánh dấu 30 năm kể từ lần đầu tiên giải đấu ra đời vào năm 1996. Giải đấu đặc biệt hơn khi đội tuyển Việt Nam tham gia với tư cách đương kim vô địch. Đây cũng là mùa giải thứ 3 liên tiếp FPT Play sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng và truyền thông.

Tại đấu trường này, người hâm mộ chứng kiến bước tiến vượt bậc của “những chiến binh sao vàng”, đỉnh cao là cúp vô địch ASEAN Cup 2024. FPT Play cho biết sẽ truyền tải trọn vẹn hành trình của tuyển Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Cúp ASEAN Hyundai Cup 2026 trưng bày tại sự kiện. Ảnh: FPT Play.

Cụ thể, đơn vị sẽ tổ chức nhiều chương trình đồng hành và chiến dịch cổ vũ quy mô, trong đó có talkshow, bản tin đồng hành và sự kiện xem chung tại 34 tỉnh thành xuyên suốt giải đấu. Các hoạt động mang đến góc nhìn đa chiều, đồng thời góp phần truyền tải niềm tin yêu, hy vọng, đồng thời sát cánh cùng tuyển thủ Việt Nam tại giải đấu.

Về mặt công nghệ, FPT Play giới thiệu thêm tính năng mới, bên cạnh tính năng nổi bật như “thả” cảm xúc, bình luận đa luồng… nhằm mang đến trải nghiệm xem không giới hạn cho người hâm mộ. Dự kiến trong tháng 7, FPT Play sẽ ra mắt tính năng Interactive Control (Chạm để điều khiển). Tính năng này hỗ trợ đắc lực trong việc kết nối - tương tác giữa smartphone và smart TV khi xem nội dung thể thao trên FPT Play.

Người hâm mộ đến chụp ảnh check-in tại Trophy Show. Ảnh: FPT Play.

Theo đó, người dùng có thể chạm dòng thời gian hoặc danh sách sự kiện bóng đá ngay trên giao diện điện thoại. Thông qua môi trường Cloud/Micro-service, hệ thống nhận diện ý định, gửi tín hiệu đồng bộ và phản hồi tức thì trên smart TV. Với tính năng này, việc tua lại hoặc chuyển đến chính xác pha bóng đá muốn xem sẽ được thực hiện dễ dàng từ màn hình điện thoại.

Song song với ASEAN Hyundai Cup 2026, FPT Play cũng duy trì đồng thời nhiều lịch trình giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh 2026/27, ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27…