Nhiều phim truyền hình Nhật Bản ‘cập bến’ FPT Play

Nối tiếp làn sóng phim Nhật đổ bộ từ đầu năm 2026, nhiều phim truyền hình mới đã có mặt trên FPT Play. Trong đó có không ít tác phẩm gây bão tại xứ sở hoa anh đào.

Khác phim truyền hình Hàn - Trung, các drama Nhật (hay “dorama” trong tiếng Nhật) thường gói gọn trong 7-11 tập. Mỗi tập khoảng 20-30 phút và dứt điểm ngay trong một mùa, hiếm khi kéo dài sang mùa 2. Các đặc điểm này giúp dorama có nhịp độ nhanh và dễ xem với khán giả.

Phải lòng sếp Yakuza

Chuyển thể từ manga nổi tiếng cùng tên của Mashimo Nao, Phải lòng sếp Yakuza kể về nhân viên kinh doanh 29 tuổi tên Sugawara Makoto (Konno Ayaka thủ vai). Sau khi phát hiện bạn trai ngoại tình, Makoto mất chỗ ở. Cô bất ngờ nhận sự giúp đỡ của vị trưởng phòng lạnh lùng Odagiri Ren (Totsuka Shota).

Makoto phải lòng vị trưởng phòng lạnh lùng.

Trong thời gian sống chung chờ tìm nhà mới, Makoto dần nhận ra nét tính cách hoàn toàn khác của vị trưởng phòng: Dịu dàng và có phần "mít ướt". Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Makoto phát hiện bí mật của Ren. Phía sau vẻ ngoài công sở, anh còn là wakagashira (phó thủ lĩnh) của một tổ chức xã hội đen yakuza.

Vai diễn của Totsuka Shota được đánh giá cao.

Totsuka Shota vốn là thành viên nhóm nhạc A.B.C-Z. Diễn xuất của anh thể hiện trọn vẹn 2 sắc thái đối lập: Nghiêm nghị, lạnh lùng nơi công sở nhưng lúng túng đến đáng yêu khi đối diện Makoto. Konno Ayaka cũng xây dựng một Makoto vừa chững chạc trong công việc, vừa dễ rung động trước sự quan tâm bất ngờ từ cấp trên.

Mối quan hệ mập mờ

Nếu Phải lòng sếp Yakuza đi theo công thức ngọt ngào quen thuộc thì Mối quan hệ mập mờ khai thác chủ đề gây tranh cãi hơn. Đó là "koifure" - mối quan hệ trên tình bạn - dưới tình yêu, tận hưởng cảm giác hẹn hò nhưng không ràng buộc danh phận.

Phim chuyển thể từ webtoon cùng tên của Konno Jun, kể về cặp đôi Tsuyama Seri và Kagaya Mahiro. Những tổn thương tình cảm trong quá khứ khiến Seri (Kawazu Asuka) trở nên e dè trước các mối quan hệ nghiêm túc. Trong một đêm tại quán bar, cô tình cờ gặp Mahiro (Higuchi Kouhei). Họ thống nhất trở thành "koifure" với điều kiện nếu một trong 2 người thật lòng yêu, mối quan hệ sẽ kết thúc.

Mahiro và Seri khao khát yêu thương nhưng đều e dè trước mối quan hệ nghiêm túc.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát, cảm xúc thật dần vượt khỏi quy tắc, đẩy cả hai vào tình huống phải lựa chọn. Thông qua câu chuyện của Seri và Mahiro, Mối quan hệ mập mờ phản ánh tâm lý “muốn yêu nhưng ngại cam kết” của giới trẻ Nhật Bản, gợi lên nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt khi xu hướng này ngày càng lan rộng.

Tái sinh thành nhân tình

Khác hẳn 2 bộ phim trên, Tái sinh thành nhân tình (Mistress Reincarnation) mang màu sắc tâm lý, giả tưởng và đen tối. Bộ phim chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Ikeda Seiko. Nội dung kể về hành trình trả thù của Mayama Chisato (Kojima Fujiko). Cô mất mẹ từ nhỏ, kết hôn với người yêu thời đại học Mayama Yuta (Senga Kento).

Diễn viên Senga Kento và Kanon trong phim Tái sinh thành nhân tình.

Tưởng là cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng Chisato bị chồng và gia đình chồng xem như người giúp việc. Khi bắt gặp Yuta cùng nhân tình trẻ Mitsui Runa (Kanon) lúc đang trong giờ làm, Chisato bị tai nạn xe và tỉnh lại trong thân xác của Runa. Từ đây, cô quyết tâm dùng "cuộc đời mới" để trả thù người chồng từng phản bội mình.

Mô típ "tái sinh trong thân xác người khác để báo thù" không mới ở dòng phim giả tưởng châu Á, nhưng khi đặt trong bối cảnh hôn nhân và ngoại tình đời thường, tác phẩm lại tạo được điểm khác biệt. Đây cũng là tác phẩm có tông màu u tối, kịch tính nhất trong 4 phim.

Cám dỗ nơi công sở

Cám dỗ nơi công sở (You want me to steal you) thuộc thể loại tâm lý giật gân, được đạo diễn Kato Ayaka chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Miyaguchi Jun. Phim xoay quanh gia đình Aizawa Naoya (Murai Ryota) và Kana (Ugaki Misato). Cả hai sống hạnh phúc cho đến khi nhân sự mới trong công ty là Tachibana Noa (Tsurushima Noa) liên tục tìm cách quyến rũ anh.

Cám dỗ nơi công sở là "thriller hôn nhân" hiếm gặp trên màn ảnh Nhật.

“Tiểu tam” Noa có vẻ ngoài hiền lành, nhưng ẩn chứa nhiều sự tính toán - đối lập với sự chỉn chu, có phần phòng thủ của Kana khi cảm nhận sự bất an trong hôn nhân. Với tính cách điềm đạm, Naoya là nhân vật khó đoán nhất, biến đường dây tâm lý tay ba này thành một "thriller hôn nhân" hiếm gặp trong các phim tình cảm trên màn ảnh Nhật Bản.

Độc giả có thể đón xem Phải lòng sếp Yakuza, Mối quan hệ mập mờ, Tái sinh thành nhân tình và Cám dỗ nơi công sở cùng nhiều tựa phim châu Á khác trên FPT Play. Tất cả phim có trên website https://fptplay.vn hoặc tại ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, PC/Tablet và bộ giải mã FPT Play Box.