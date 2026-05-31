Cục Điện ảnh phối hợp FPT Play tổ chức tuần phim thiếu nhi

Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 do Cục Điện ảnh cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi phát động với sự tham gia phối hợp của FPT Play đã tổ chức khai mạc ngày 31/5.

Thực hiện Quyết định số 1153/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 7/6 trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động ý nghĩa do Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp FPT Play, Sở ban ngành địa phương và đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi nhân dịp hè.

Trong khuôn khổ tuần phim, hơn 20 tựa phim hấp dẫn sẽ được chiếu miễn phí. Sự kiện được kỳ vọng mang đến cơ hội tiếp cận phim hoạt hình, phim điện ảnh thiếu nhi đặc sắc đến khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và địa bàn còn khó khăn. Thông qua đó, sự kiện góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy ước mơ đẹp cho các khán giả nhỏ.

Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 7/6 trên phạm vi cả nước

Trong khuôn khổ sự kiện, các bộ phim sẽ được trình chiếu thông qua nền tảng FPT Play, hệ thống đội chiếu phim lưu động và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ hoạt động khai mạc tuần phim.

Bà Tô Nam Phương - Phó tổng giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT - cho biết: "Sở hữu kho nội dung đặc sắc liên tục được cập nhật và mở rộng, FPT Play hiện là nền tảng truyền hình dịch vụ được yêu thích bởi người dùng ở mọi lứa tuổi. Với thế mạnh đó, FPT Play vui mừng và hân hạnh được phối hợp Cục Điện ảnh thực hiện Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để chúng tôi lan tỏa nội dung thiếu nhi đặc sắc, mà còn là sân chơi bổ ích để FPT Play đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi tại địa phương cả nước trong dịp hè năm nay”.

Danh sách các phim dự kiến trình chiếu bao gồm Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Wolfoo và cuộc đua tam giới, Maika - cô bé đến từ hành tinh khác, cùng các phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng gồm Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ cùng một số tập trong các series Hiệp sĩ nghé vàng, Chiến binh mèo mũi đỏ, Chú ốc sên bay.

Danh sách phim còn tăng lên nhờ sự phối hợp của FPT Play bao gồm Thử một ngày làm mẹ, Những chiếc hộp bí ẩn, Ước mơ của Wolfoo, Chiếc loa Lucy và Wolfoo trong nhà hàng băng chuyền. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, ban tổ chức đặc biệt chiếu thêm phim hoạt hình Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội và phim truyện Lật mặt 8: Vòng tay nắng bên cạnh các phim phục vụ chung. Sau lễ khai mạc, Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sẽ được triển khai ở địa phương khác trên toàn quốc trong tháng 6.