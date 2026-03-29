FPT Play độc quyền sản xuất và phát sóng giải PPA Asia 1000 tại Hà Nội

Giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, chặng đầu tiên của PPA Tour Asia trong năm 2026, được FPT Play sản xuất và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của đơn vị.

Trong năm 2026, PPA Tour Asia dự kiến tổ chức 10 giải đấu, bắt đầu từ Hà Nội (Việt Nam), Kuala Lumpur (Malaysia) và Macao (Trung Quốc). Trong đó, chặng đầu tiên mang tên PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, diễn ra vào 1-5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay ở châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau 2 lần tổ chức tại TP.HCM và Đà Nẵng vào năm 2025.

Tương tự hai giải đấu trước đó, FPT Play là đơn vị độc quyền sản xuất - đồng độc quyền phát sóng MB Hanoi Cup 2026. Trong chiến lược “trẻ hóa” và đa dạng hoá nội dung, pickleball là bộ môn thể thao được FPT Play tập trung đầu tư.

Trước đó, FPT Play phát sóng độc quyền 4 giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia, là đơn vị đồng tổ chức tại MB Vietnam Cup 2025 - giải đấu pickleball được tổ chức Guinness công nhận có lượng khán giả trực tiếp đông nhất thế giới - hơn 7.900 khán giả.

Năm nay, MB Hanoi Cup 2026 dự kiến được FPT Play sản xuất với quy chuẩn 4-6 máy quay mỗi trận. Chất lượng hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tương tác thú vị góp phần truyền tải chân thực không khí sôi động, cuồng nhiệt khi khán giả theo dõi giải đấu thông qua ứng dụng FPT Play trên Smart TV, Smartphone, FPT Play Box hay tại website fptplay.vn cũng như mạng xã hội chính thức của FPT Play.

Ben Johns tại giải MB Vietnam Cup 2025. Ảnh: FPT Play.

Tâm điểm của MB Hanoi Cup 2026 là Ben Johns - tay vợt thống trị gần như tuyệt đối danh hiệu tại Mỹ, trở nên quen thuộc với người hâm mộ trong nước khi tham dự MB Vietnam Cup năm 2025. Đến Hà Nội lần này, Johns sẽ sát cánh cùng Gabriel Tardio ở nội dung đôi nam. Nhà vô địch sở hữu hơn 180 huy chương vàng PPA khao khát tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập danh giá. Dàn sao đẳng cấp thế giới đã xác nhận có mặt là Hayden Patriquin, Alix Trương, Federico Staksrud, Anna Bright, Dylan Frazier, Tyra Black… cùng nhiều tay vợt PPA Pro khác.

Nhận định về giải MB Hanoi Cup 2026, bà Kimberly Koh - Giám đốc Điều hành UPA Asia - cho biết: “Việc đưa những huyền thoại như Ben Johns và Anna Bright đến Hà Nội là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của môn pickleball tại châu Á. Tại PPA Tour Asia, mục tiêu của chúng tôi là mang đến tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, truyền cảm hứng cho vận động viên địa phương. Hơn cả một giải đấu, đây là ngày hội của cộng đồng pickleball, nơi định hình dấu ấn của PPA Tour Asia”.

Tay vợt gốc Việt Alix Trương. Ảnh: FPT Play.

PPA Tour Asia có cấu trúc giải đấu ba cấp - sự kiện Slam, Cup và Open - với số điểm được tính vào bảng xếp hạng PPA toàn cầu khi người chơi theo đuổi vương miện số một danh giá và đủ điều kiện tham dự chung kết PPA.

2026 là năm đầu tiên PPA Tour Asia thống nhất cách tính điểm xếp thứ bậc với Carvana PPA Tour. VĐV thi đấu tại MB Hanoi Cup 2026 được tính điểm trực tiếp trên bảng thứ bậc thế giới. Nhà vô địch MB Hanoi Cup 2026 nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm. Tổng giá trị giải thưởng được công bố là 300.000 USD , trong đó nhà vô địch đơn nhận 4.500 USD .