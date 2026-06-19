Spotlight phim châu Á tháng 6

Phim của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên nổi bật giữa loạt phim truyền hình mới trong nước và ngoài nước đang đổ bộ FPT Play trong tháng 6.

Tình yêu có pháo hoa, Giữ lấy tình yêu và Bà đồng Muifei hứa hẹn “chiếm sóng” FPT Play vào tháng 6 này khi đang chứng minh sức hút với các tín đồ phim truyền hình.

“Tình yêu có pháo hoa”

Lên sóng ngày 15/6, bộ phim Tình yêu có pháo hoa (Love Has Fireworks) của cặp đôi Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem xứ Trung. Theo dữ liệu từ Maoyan, tỷ suất toàn mạng theo thời gian thực của phim đạt 1,45%. Đây là khởi đầu ấn tượng với một tác phẩm ngôn tình đô thị, đặc biệt khi Tình yêu có pháo hoa đã mất 3 năm trì hoãn để xử lý các vấn đề hậu kỳ và phát hành.

Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên trong Tình yêu có pháo hoa. Ảnh: FPT Play.

Kịch bản phim mang đến câu chuyện tình nhẹ nhàng, hài hước theo công thức “oan gia ở chung nhà”. Tiền Phi (Vương Sở Nhiên thủ vai) sau khi mất việc và thất tình buộc phải cho thuê một phòng trong nhà để giảm gánh nặng trả góp. Người thuê phòng của cô là Lý Diệc Phi (Đàn Kiện Thứ thủ vai) - một công tử nhà giàu đang rơi vào cảnh sa sút vì đầu tư thất bại. Từ hai người có tính cách và quan điểm khác biệt thường xuyên va chạm trong đời sống hàng ngày, Tiền Phi và Diệc Phi dần thấu hiểu, đưa mối quan hệ đi từ “ghét” thành “yêu”.

Các tình huống va chạm dở khóc dở cười, những lát cắt sinh hoạt đời thường được biên kịch xử lý khéo léo... mang lại không khí nhẹ nhàng và mang tính giải trí cao. Diễn xuất tự nhiên và khả năng tương tác tốt giữa Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên cũng góp phần thuyết phục người xem và tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi trên màn ảnh. Với độ “hot” hiện nay, Tình yêu có pháo hoa hứa hẹn còn tiến xa trong những tập tiếp theo.

“Giữ lấy tình yêu”

Nếu yêu thích đề tài sóng gió gia tộc, Giữ lấy tình yêu sẽ là lựa chọn lý tưởng trong tháng 6. Với kịch bản hấp dẫn và sự góp mặt của dàn diễn viên phim truyền hình sáng giá trong nước, bộ phim nhanh chóng tăng nhiệt và vào bảng xếp hạng “Top 10 phim bộ xu hướng” trên FPT Play. Đây cũng là phim Việt đáng chú ý thời điểm hiện tại.

Nội dung Giữ lấy tình yêu xoay quanh cuộc sống hào nhoáng của gia tộc giàu có của ông Trần Thế Tuấn. Bi kịch bắt đầu khi ông Tuấn qua đời do bạo bệnh. Toàn bộ tài sản được để lại cho người con ruột Thế Hải (Phúc Lâm thủ vai). Trong khi đó, con trai nuôi Thế Sơn (Quí Quang thủ vai) vẫn chỉ là “người ngoài” dù tận tụy cống hiến cho cơ nghiệp.

Bà Nga giữ vai trò đặc biệt trong cuộc tranh đấu giữa Thế Hải và Thế Sơn. Ảnh: FPT Play.

Khoảng cách giữa hai anh em ngày càng lớn khi Yến Xuân và Ái Ngọc xuất hiện. Yến Xuân (Huỳnh Phương Uyên thủ vai) ban đầu tiếp cận Thế Sơn nhưng sau đó quay sang Thế Hải khi xác định được người thừa kế. Còn Ái Ngọc (Nyra Phương Trinh thủ vai) vô tình bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của gia tộc họ Trần sau thời gian chăm sóc ông Tuấn những ngày cuối đời.

Sự việc ngày càng rối ren hơn với vai trò của bà Nga (Hoài An thủ vai) - vợ ông Tuấn. Ẩn dưới vẻ ngoài nhẫn nhịn, hiền lành là một người đầy toan tính, sẵn sàng kích hoạt cuộc chiến quyền lực bùng nổ sau cánh cổng biệt thự sang trọng.

“Bà đồng Muifei”

Lấy bối cảnh đất nước Thái Lan 30 năm trước, Bà đồng Muifei (Muifei the Medium) mang đến một câu chuyện kinh dị mang màu sắc xã hội. Phim vừa ra mắt ngày 17/6, đánh dấu sự trở lại của Pat Chayanit và Offroad Kantapon trên màn ảnh nhỏ.

Muifei là vai diễn thử thách với Pat Chayanit. Ảnh: FPT Play.

Nhân vật chính của phim là Muifei (Pat Chayanit thủ vai). Từ khi còn là một thiếu nữ, Muifei đã được chọn làm bà đồng, thay người trong làng nhận lãnh tai ương với lời thề giữ trinh tiết suốt đời. Cuộc gặp gỡ với chàng trai thành thị Phum (Offroad Kantapon thủ vai) đẩy cả hai vào một tình yêu cấm đoán.

Sau khi trốn thoát đến thành phố, Phum và Muifei đối mặt nhiều khó khăn. Cô bị lừa vào con đường bán thân và sau đó rơi vào tay một thiếu gia tàn bạo. Muifei trở thành linh hồn chất chứa oán hận, quay lại săn đuổi những kẻ từng gây ra tội ác. Để ngăn chặn thảm kịch xảy ra, thanh tra Daenthai phải vào cuộc với sự giúp sức của Phum.

Tình yêu cấm kỵ giữa Phum và Muifei mở ra nhiều bi kịch về sau. Ảnh: FPT Play.

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