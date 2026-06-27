Show thực tế Hàn mới trên FPT Play - đối lập và hút fan

Hai show thực tế Hàn Quốc gây sốt nhất hiện nay “Gieo gì gặt nấy - nông trại thẳng tiến” và “Chiến thần quán ăn đường phố” được chiếu trọn vẹn trên FPT Play.

Mùa hè năm nay, show truyền hình thực tế ở xứ kim chi đang chia thành 2 thái cực: Một bên là đấu trường sinh tồn của những đầu bếp hàng đầu, một bên là chuyến “tu nghiệp” làm nông dân của bộ ba nghệ sĩ nổi tiếng tại nông trại bình yên trên đảo Jeju.

Chiến thần quán ăn đường phố

Lên sóng từ ngày 22/6, Chiến thần quán ăn đường phố thu hút sự chú ý từ các fan ẩm thực. Đây là sân chơi dành cho đầu bếp chuyên nghiệp và chủ nhà hàng danh tiếng. Tất cả sẽ bước vào cuộc thi không giống bất kỳ show thực tế về ẩm thực nào trước đó.

“Chiến thần quán ăn đường phố” là sân chơi dành cho đầu bếp chuyên nghiệp và chủ nhà hàng danh tiếng.

Ngay từ vòng đấu đầu tiên, các thí sinh phải tự xây dựng thương hiệu mới, từ concept, nội thất, thực đơn đến giá bán… và đối đầu trực tiếp tại khu vực gọi là "Đấu trường ẩm thực" rộng hơn 4.000 m2. Thực khách sẽ chọn quán mà không biết người nấu là ai, chi tiền dựa trên chất lượng món ăn và trải nghiệm thực tế. Ai đạt doanh thu 1 triệu won nhanh nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

Dàn cast quy tụ những đầu bếp có tên tuổi hàng đầu tại Hàn Quốc như “sư phụ” Lee Yeon Bok chuyên món Hoa, có nhiều năm gắn bó với truyền hình ẩm thực; Jung Ho Young được mệnh danh “ông trùm” bếp Nhật; Lim Ki Hak là chuyên gia ẩm thực Pháp và “đầu bếp 7 sao” Edward Kwon - cựu bếp trưởng của khách sạn Burj Al Arab ở Dubai…

Dàn cast quy tụ những đầu bếp có tên tuổi hàng đầu ngành ẩm thực tại Hàn Quốc.

Nhóm thí sinh có kinh nghiệm vận hành mô hình nhà hàng có Kim Gwan Hoon - người đứng đầu chuỗi nhượng quyền 450 cửa hàng tại 10 quốc gia; "vua sườn 300 tỷ" Yang Ji Sam; nghệ nhân mì Kim Mi Ryeong từ chợ Gyeongdong; "Jeanne d'Arc khu Hyujiro" Jo Seo Hyung... Tất cả chuyên gia ẩm thực phải gỡ bỏ danh tiếng để bắt đầu lại từ con số 0.

Gieo gì gặt nấy - nông trại thẳng tiến

Nếu Chiến thần quán ăn đường phố là cuộc đối đầu bếp núc không khoan nhượng, Gieo gì gặt nấy - nông trại thẳng tiến lại mang đến không khí trái ngược: Nhẹ nhàng, hài hước và ngập tràn tình anh em.

Đây là phần thứ tư trong series của đạo diễn Na Young Seok, quy tụ bộ ba Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Doh Kyung Soo. Đồng hành qua ba chặng trải nghiệm công việc trồng trọt, vận hành canteen và khám phá Mexico, cả 3 sẽ tiếp tục "tu nghiệp" ở nông trại bò sữa dưới danh nghĩa nhân viên công ty KKPP Food.

“Gieo gì gặt nấy - nông trại thẳng tiến” mang đến không khí nhẹ nhàng và hài hước.

Đối diện với lĩnh vực mới, bộ ba KKPP Food bối rối trước khối lượng công việc dày đặc. Bên cạnh khoảng thời gian lao động vất vả, bộ 3 vẫn rất chăm chỉ “quăng miếng”. Tất cả câu bông đùa từ mỗi thành viên cũng kéo theo phản ứng hài hước từ những người còn lại, tạo sức hút thú vị với khán giả.

Ngay trong tập đầu, Gieo gì gặt nấy - nông trại thẳng tiến giành vị trí dẫn đầu cùng giờ phát sóng trên toàn bộ kênh cáp và truyền hình tổng hợp tại Hàn Quốc. Theo Nielsen Korea, show đạt rating hộ gia đình toàn quốc trung bình 3,0%, cao nhất 3,6% (tính trên nền tảng trả phí), đặc biệt áp đảo ở nhóm khán giả trẻ 20-49 tuổi. Đây là khởi đầu thuận lợi dù vẫn còn cách khá xa mốc 7,1% - kỷ lục mà series lập được ở phần đầu tiên.

Chương trình quy tụ bộ ba Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Doh Kyung Soo.

Với nguồn nguyên liệu dồi dào từ đời sống nông trại, mảng miếng của dàn cast và sự xuất hiện bất ngờ của các thực tập sinh khách mời, Gieo gì gặt nấy tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả.

Chiến thần quán ăn đường phố và Gieo gì gặt nấy - nông trại thẳng tiến đang chiếu trên FPT Play với phụ đề tiếng Việt, song song với lịch phát sóng tại Hàn Quốc. Độc giả có thể tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv, đăng ký tài khoản và sở hữu gói dịch vụ để thưởng thức hàng nghìn nội dung giải trí đặc sắc.